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Присоединится ли Гренландия к США: неожиданные результаты опроса среди гренландцев

Опрос среди гренландцев, проведенный американской компанией, показывает, что большинство населения острова поддерживает присоединение к США.

сегодня, 17:47
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Slava Kot

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хочет присоединить самый большой в мире остров и автономную территорию в составе Дании – Гренландию к Соединенным Штатам. Patriot Polling провел первый опрос среди людей, проживающих на территории Гренландии, по поводу их поддержки присоединения к США.

Присоединится ли Гренландия к США: неожиданные результаты опроса среди гренландцев

Гренландия

Согласно результатам опроса американской компании Patriot Polling, 57,3% жителей Гренландии поддерживают присоединение острова к США. 37,4% против потенциального поглощения, а 5,3% не определились по этому поводу.

Присоединится ли Гренландия к США: неожиданные результаты опроса среди гренландцев - фото 2

Присоединится ли Гренландия к США

Хотя в исследовании приняли участие только 416 человек из Гренландии, оно является первым в своем роде, свидетельствующим о потенциальной поддержке планов Трампа. Опрос проводился 7 января во время визита в Гренландию Дональда Трампа-младшего – сына избранного президента США.

Гренландия уже официально отреагировала на заявления Трампа и заявила, что должна самостоятельно определиться со своим будущим.

Трамп, который вступит в должность 20 января, в последнее время неоднократно предполагал, что его администрация может принять меры по захвату острова. Выбранный президент США не исключил использование военных или экономических средств для взятия под контроль этой автономной территории Дании.

Гренландия представляет международный интерес из-за своего стратегического расположения в Арктике. Ее территория может быть использована для отслеживания ракет, выпущенных в сторону США, например из России. С изменением климата и таянием ледников экономическое значение Гренландии растет благодаря залежам нефти, природного газа и редкоземельных металлов. Кроме того, в северо-западной части острова США находится американская база.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Гренландия может стать частью Америки, но не так, как думает Трамп.

Также "Комментарии" писали о том, сколько канадцев хочет, чтобы Канада стала 51-м штатом США.



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Источник: https://patriotpolling.com/our-polls/f/greenland-supports-joining-the-united-states
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