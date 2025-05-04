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Пророссийский политик Джорджеску может стать премьером Румынии

В Румынии проходят президентские выборы

4 мая 2025, 21:52
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Марьян Ощановский

Румынский ультраправый политик Джордж Симион заявил, что в случае победы на выборах президента обеспечит руководящий пост одиозному политику Келин Джорджеску, которому запретили выдвигать кандидатуру на президентских выборах.

Пророссийский политик Джорджеску может стать премьером Румынии

Джорджеску может вернуться в политику. Фото из открытых источников

Как известно, Джордж Симион – евроскептический националист, занимавший первое место в опросах общественного мнения накануне первого тура выборов президента, проходящих в Румынии в воскресенье, 4 мая. Голосование проходит через пять месяцев после отмены прошедшего первого тура выборов из-за якобы вмешательства России в пользу Джорджеску.

Симион выдвинул свою кандидатуру вместо Джорджеску, которому запретили баллотироваться из-за уголовных обвинений по финансированию предвыборной кампании и членству в фашистской организации. Гнев из-за отмены выборов и обвинения в адрес Джорджеску способствовали активизации предвыборной кампании Симиона.

"Если румынский народ захочет, есть несколько способов, как Джорджеску можно вернуть к руководству, и мы ими воспользуемся. Мы можем сформировать большинство и назначить его премьер-министром. Мы можем провести досрочные выборы или объявить референдум", – сказал Джордж Симион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важнейшим фактом соглашения о полезных ископаемых является то, что никто в Украине не будет считать его самоцелью, пишет издание The Telegraph. "Дональд Трамп никогда не собирался поддерживать Украину против давления России через приверженность международному праву или принципу, что большим странам нельзя позволять расчленять своих соседей. Трамп вряд ли был бы возмущен зрелищем, как войска Путина опустошают европейские города, выгоняют миллионы людей из своих домов и похищают тысячи детей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия РФ совершила прорыв на 5 километров, зашла в южную часть Новооленовки на Константиновском направлении, провела зачистку домов и начала закрепляться, сообщил украинский военный "Мучной".



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/romanian-presidential-vote-favourite-says-he-will-bring-back-banned-far-right-2025-05-04/
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