Пророссийского экскандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску задержала полиция

В Румынии полиция задержала победителя первого тура отмененных президентских выборов Келина Джорджеску. Пророссийский политик был доставлен на допрос в генеральную прокуратуру.

Келин Джорджеску. Фото из открытых источников

Как сообщают румынские СМИ, на имя Джорджеску выдали ордер на арест. Среди выдвинутых обвинений – создание фашистской группировки и предоставление ложной информации о финансировании избирательной кампании.

Автомобиль Келина Джорджеску остановили среди дороги и отправили политика на допрос в генеральную прокуратуру.

Кроме того, правоохранители провели почти 50 обысков у приближенных к Келину Джорджеску, в том числе руководителя охраны Хорациу Потры, якобы замеченного на Красной площади в Москве в сентябре. Также прошли обыски у партнерши охранника Джорджеску. Она по данным следствия, имеет тесные связи с чиновниками в Москве. Внимание следователей привлекла фотография, где женщина стоит рядом с чеченскими наемниками. Кроме того, мониторинг соцсетей проявил пророссийские взгляды женщины.

Во время обысков в доме Хорациу Потри обнаружили оружие и 900 тыс. евро.

"Они пытаются придумать доказательства, чтобы оправдать фальсификации выборов и помешать моему баллотированию на президентских выборах", — написал Джорджеску в соцсети.

Келин Джорджеску – пророссийский кандидат в президенты Румынии, победивший в первом туре выборов. Однако тогда результаты были отменены, обвинив его во влиянии на избирателей через TikTok.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джорджеску удивительным образом объяснил территориальные претензии к Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Украины на территориальные претензии из Румынии, оглашенные Джорджеску.