В грузинских городах продолжаются протесты против решения правительства приостановить евроинтеграцию страны.

В Грузии продолжаются протесты. Фото из открытых источников

"В Грузии происходят столкновения манифестантов с российским миром. Пока что Кремль выиграет, но кто победит в финале, пока не ясно. Единственное, что я бы советовал манифестантам, то начать стрелять первыми. Если крови не избежать, то лучше, чтобы сотни в ад формировались из твоих оппонентов", — пишет политолог, офицер ВСУ Николай Мельник.

Политолог отметил, что "коллективный Запад" на примере Грузии может видеть, что бывает, когда страна, долгое время являвшаяся его союзником, устает стоять в очереди в НАТО и начинает за российские деньги "независимый дрейф".

Эксперт также добавил, что провластный мэр Тбилиси Каха Каладзе – яркий пример, почему футболистов лучше не допускать к власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что государства, входящие в состав НАТО, не поддержали идею о размещении войск Альянса на территории Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Я думаю, что было бы неразумно так сделать. Нет желания получить полную конфронтацию, если бы страны-члены Альянса стали стороной конфликта. Я не думаю, что это мудро. Что нужно сделать, так это убедиться, что украинцы могут продолжать вести эту борьбу, и убедиться, что они окажутся в позиции силы, когда дело дойдет до переговоров", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВСУ в район Великой Новоселки прибыли дополнительные силы, благодаря чему фронт на юге Донецкой области удалось немного стабилизировать, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". Военный отметил, что противник почувствовал глубину украинских проблем, а потому вскоре снова начнет наступательные действия.