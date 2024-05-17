Против формулы мира Зеленского: кто в Совете Европы наложил вето

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Кравцев Сергей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против резолюции Совета Европы о безальтернативности мирного плана Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом топ-дипломат Венгрии написал на своей странице в Facebook.
Совет Европы. Фото: из открытых источников
По его словам, сегодня Рада хотела принять резолюцию, в которой хотела признать исключительно мирный план президента Владимира Зеленского как формулу мира, которую надо рассмотреть и поддержать. Однако Венгрия считает это недопустимым.
Видимо, намекая на Китая Сийято заявил, что другие страны тоже планировали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Именно поэтому Будапешт выступил с инициативой включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Но поскольку большинство отклонило это предложение, Венгрии пришлось наложить вето, чтобы резолюции Совета не было, заявил Сийярто.
Читайте также на портале "Комментарии" — менее месяца остается до Глобального саммита мира в Швейцарии. Разговоры о вероятных переговорах Украины и России после него возникают в последнее время всё чаще. При этом США устами главы Госдепа Энтони Блинкена вновь дали понять, что поддержит любые решения Украины, уверяя, что "никогда ничего не будет об Украине без Украины". О чем говорят переговорные расклады на данный момент и в перспективе? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
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