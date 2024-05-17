Против формулы мира Зеленского: кто в Совете Европы наложил вето

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил против резолюции Совета Европы о безальтернативности мирного плана Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом топ-дипломат Венгрии написал на своей странице в Facebook.

Совет Европы. Фото: из открытых источников

"Совету Европы сейчас 75 лет, это могло бы быть отличной платформой для заключения мира, но после исключения россиян эта возможность здесь потеряна. Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом", — высказался дипломат.

По его словам, сегодня Рада хотела принять резолюцию, в которой хотела признать исключительно мирный план президента Владимира Зеленского как формулу мира, которую надо рассмотреть и поддержать. Однако Венгрия считает это недопустимым.

Видимо, намекая на Китая Сийято заявил, что другие страны тоже планировали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Именно поэтому Будапешт выступил с инициативой включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Но поскольку большинство отклонило это предложение, Венгрии пришлось наложить вето, чтобы резолюции Совета не было, заявил Сийярто.

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