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Провокация РФ провалилась: в Румынии назначены повторные выборы президента

Выборы запланированы на конец марта следующего года

28 декабря 2024, 23:22
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Марьян Ощановский

В Румынии определилась с датами повторных президентских выборов. Первый тур выборов запланирован на 23 марта 2025 года, а второй – на 6 апреля.

Провокация РФ провалилась: в Румынии назначены повторные выборы президента

В Румынии назначили выборы президента. Фото из открытых источников

Сообщается, что руководящая коалиция, включающая проевропейские партии СДП, ПНЛ и СДПМ, объявила о поддержке Крина Антонеску как единого кандидата на пост президента.

В выборах также могут принять участие Елена Ласкони (USR), Никушор Дан, Келин Георгеску и Даниэль Фунериу. Все они независимые кандидаты.

Выборы будут повторными после того, как Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, который состоялся в конце ноября. 24 ноября в Румынии состоялся первый тур голосования на президентских выборах, на которых одержал победу пророссийский кандидат Калин Георгеску. 6 декабря Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов президента, в котором победил Калин Георгеску.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области. "Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, нужно соответствующее влияние на Пхеньян", – заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на фронтах пока без изменений — украинские воины путем сверхчеловеческих усилий останавливают врага, пока "мудрый народ" уже готовится к миру, отметил офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник пытается прорваться на направлении Улакли-Константинополь, чтобы взять в окружение Кураховский выступ. При том количестве дронов, в частности на оптоволокне, которое имеют россияне, дорога на Курахово — это дорога отчаянных камикадзе", — сообщил он.



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Источник: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/coalitia-a-decis-data-alegerilor-prezidentiale-primul-tur-pe-23-martie-sustin-surse-politice-3062487?__grsc=cookieIsUndef0&__grts=57846979&__grua=f51bb482c660d0eeadd1f058058a2b35&__grrn=1
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