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Путин не сядет за стол переговоров, пока его не заставят – Жозеп Боррель

Жозеп Боррель призвал разрешить Украине удары по военным целям РФ по дальнобойному вооружению

9 ноября 2024, 18:31
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Черновалова Кристина

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель выступил за право Украины поражать военные объекты на территории России, если это поможет остановить агрессию. На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве он подчеркнул: Европейский Союз поддерживает Украину не только словами, но и конкретной военной помощью, которая должна быть более оперативной и эффективной.

Путин не сядет за стол переговоров, пока его не заставят – Жозеп Боррель

Боррель подчеркнул, что без должного вооружения войны не выиграть, а сами украинцы нуждаются в большем количестве оружия и более быстрых поставок. Он особо обратил внимание на важность использования дальнобойного вооружения, способного добиваться целей на территории врага.

"Мы не можем только сбивать стрелы. Мы многое это делаем. Мы должны ликвидировать лучников", — заявил Боррель, передает "УНИАН"

Он также сообщил, что ЕС уже использует доходы от замороженных российских активов для закупки оружия и поддержки украинского производства. По мнению Борреля, изготовление оружия в Украине — более эффективный шаг, чем его импорт.

Кроме того, европейский дипломат подчеркнул, что "красные линии" в предоставлении военной помощи должны быть пересмотрены, ведь каждый день задержек означает человеческие потери для Украины.

В завершение Боррель подчеркнул, что Евросоюз уже предоставил Украине военную помощь в 45 млрд долларов и будет продолжать поддерживать Украину к победе. ЕС также выступает за справедливый и устойчивый мир, но дипломат подчеркнул, что Россия не сядет за стол переговоров, пока ее не заставят.



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Источник: https://www.unian.ua/politics/viyna-v-ukrajini-zhozep-borrel-zrobiv-vazhlivu-zayavu-shchodo-udariv-po-rosiji-12814812.html
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