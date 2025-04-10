НАТО начала масштабные учения Ramstein Flag 2025 вблизи Северного моря, готовясь к вероятной агрессии со стороны России. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Как отмечает издание, Воздушные силы Германии совместно с союзниками по Альянсу отрабатывают ответные действия на потенциальный вооруженный конфликт с РФ. Маневры предполагают имитацию оборонительных операций союзнических войск на случай гипотетического вторжения.

В частности, Германия отправила на обучение восемь истребителей Eurofighter из 71 тактической авиационной эскадрильи. По официальной информации НАТО, в Ramstein Flag 2025 принимают участие более 90 единиц авиации – это самолеты, вертолеты и дроны. Среди них – американские истребители F-35, считающиеся одними из самых мощных в мире. Эти же самолеты недавно закупила и Германия.

В недавнем отчете Бундесвера говорится о возможной подготовке России к полномасштабной войне против стран НАТО. По данным аналитиков, Кремль рассматривает вариант использования силы как средства достижения политических целей.

Президент Литвы Гитанас Науседа недавно выразил обеспокоенность, заявив, что Россия может осуществить новую военную агрессию уже в ближайшие несколько лет. По его мнению, у стран Балтии есть максимум четыре-пять лет для качественной подготовки к возможной угрозе.

Министр обороны Литвы Кястутис Будрис, в свою очередь, подчеркнул, что по оценке разведки стран-членов НАТО Россия представляет длительную стратегическую угрозу безопасности всей Североатлантического альянса, в том числе Соединенных Штатов.

Портал "Комментарии" писал, что те, кто считает, что ВСУ уже проиграли бой за Курщину — ошибаются. Украинские войска продолжают удерживать часть Курской области РФ, несмотря на попытки российских солдат вытеснить их. Об этом заявил генерал Кристофер Каволи, главнокомандующий Европейским командованием США (EUCOM) во время слушаний в Конгрессе.