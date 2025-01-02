Путин рискует потерять союзника: где в Европе могут объявить досрочные выборы

Петер Мадяр, который является главным оппонентом премьера Венгрии Виктора Орбана, призвал провести досрочные парламентские выборы. Пока что они запланированы на 2026 год. Как передает портал "Комментарии", заявление Мадяра приводит "Bloomberg".

Петер Мадяр. Фото: из открытых источников

"Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу", — обратился Петер Мадяр к Виктору Орбану в своей новогодней речи.

"Bloomberg" подчеркивает, что партия Орбана "Фидес" уступает в рейтингах новой партии Мадьяра "Тиса", которая была создана в апреле прошлого года. Несколько опросов, проведенных во второй половине 2024 года, показали, что “Тиса” имеет значительное преимущество над правящей партией.

Как напоминает издание, поддержка "Фидес" падает, потому что слабый экономический рост и высокая инфляция подорвали доверие к управлению экономикой Орбаном. Также на рейтинги повлияли громкие скандалы при участии партии. Но Виктор Орбан рассчитывает на подъем экономики в этом году, чтобы повысить свои шансы на выборах и получить большинство голосов.

Отметим, в июле 2024 года лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр приезжал в украинскую столицу. Об этом политик сам сообщил в Facebook.

Согласно сообщению, Петер Мадяр первым делом отправился к стене памяти возле Михайловского собора. Там он почтил память павших украинских защитников.

Также венгерский политик провел онлайн включение из центра Киева. Также Мадяр приехал в детскую больницу "Охматдет", где пообщался с руководством медучреждения. Весь визит транслировался онлайн на страничке политике в Facebook. Во время разговора с руководством больницы Петер Мадяр пообещал поддержать медучреждение.



