Путин и Трамп могут заключить тайное соглашение: в Европе предупредили об угрозах

Москва и Вашингтон могут прийти к согласию, несмотря на интересы Украины и Европы, что вызывает беспокойство на континенте. Европа постепенно осознает угрозу и пытается это предотвратить, пишет редакционный директор Le Monde Сильви Кауфман в своей колонке для Financial Times.

Дональд Трамп

В частности, Кауфман отмечает, что для Европы самым плохим сценарием станет тайное соглашение между США и Россией, заключенное без участия Украины и европейских партнеров. История демонстрирует, что подобные договоренности неоднократно заключались еще до президентства Дональда Трампа, поэтому подобные опасения не безосновательны.

По убеждению эксперта, чтобы отстаивать свои интересы, Европа должна активно участвовать не только в мирных переговорах, но и в процессе реализации соглашений, в частности обеспечивая надежные гарантии безопасности для Украины. Однако эта сфера является слабым местом Европы, которая долгие годы возлагалась на защиту США, а теперь сталкивается с реальностью отсутствия американских гарантий.

По данным Кауфман, в Европе продолжаются активные дискуссии по поводу будущих гарантий безопасности для Украины. Лидерские позиции в этом вопросе занимают Польша, страны Балтии, Швеция и Финляндия, а Франция стремится играть ведущую роль, хотя это непростая задача.

Рассматриваются варианты сотрудничества вне механизмов ЕС, в частности возможность расширения "Веймарского треугольника" (Франция, Германия, Польша) за счет Италии и Великобритании.

"Для некоторых европейцев, особенно для тех, кто наиболее подвержен российской угрозе, возможность падения Украины является ужасной перспективой, поскольку они оказались бы следующими на очереди. Зажатые между Путиным и Трампом, европейцы наконец-то сталкиваются с реальностью, от которой они так долго пытались убежать", – пишет Кауфман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что у Путина сейчас один большой козырь и имея его, он не пойдет на переговоры.



