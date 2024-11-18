В Венгрии заявили о "тяжелом сражении" против военной помощи Украине

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Slava Kot
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прокомментировал решение президента США Джо Байдена отменить ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Сиярто назвал разрешение на удары по России "крайне опасным" и "антидемократическим" решением.
Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: fakty.com.ua
Петер Сиярто в Facebook критически отреагировал на разрешение США для Украины бить по России. Венгерский глава МИД назвал действующую власть в США и Европе "партиями войны".
По его словам, Запад якобы разрешением на применение дальнобойного оружия для ударов по РФ не только продолжает войну в Украине, но и рискует ее расширением на весь мир.
Также Сиярто критикует Джо Байдена, заявляя, что он не выполняет воли американского народа, избравшего следующим президентом США Трампа.
Отметим, что Петер Сиярто никак не отреагировал на массированный удар России по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Польши на разрешение США для Украины использовать дальнобойное оружие для ударов по России.
Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле Дмитрий Песков ответил на решение Байдена разрешить наносить Украине удары вглубь РФ, отметив, что Путин уже угрожал за такие снятия ограничений. Подобным образом отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, сославшаяся на заявления российского диктатора.
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