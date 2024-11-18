В Венгрии заявили о "тяжелом сражении" против военной помощи Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто прокомментировал решение президента США Джо Байдена отменить ограничения для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Сиярто назвал разрешение на удары по России "крайне опасным" и "антидемократическим" решением.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто. Фото: fakty.com.ua

Петер Сиярто в Facebook критически отреагировал на разрешение США для Украины бить по России. Венгерский глава МИД назвал действующую власть в США и Европе "партиями войны".

"Мейнстрим партии войны в Вашингтоне и Брюсселе начал окончательную горькую атаку против новой реальности. Это не только антидемократически, но и крайне опасно", — пишет Сиярто.

По его словам, Запад якобы разрешением на применение дальнобойного оружия для ударов по РФ не только продолжает войну в Украине, но и рискует ее расширением на весь мир.

Также Сиярто критикует Джо Байдена, заявляя, что он не выполняет воли американского народа, избравшего следующим президентом США Трампа.

"Сегодня в Брюсселе состоится первое заседание Совета министров иностранных дел ЕС после победы Дональда Трампа. Это будет тяжелое сражение, потому что усилия по эскалации должны быть прекращены и в Брюсселе", — добавил Сиярто.

Отметим, что Петер Сиярто никак не отреагировал на массированный удар России по Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Польши на разрешение США для Украины использовать дальнобойное оружие для ударов по России.

Также "Комментарии" писали о том, как в Кремле Дмитрий Песков ответил на решение Байдена разрешить наносить Украине удары вглубь РФ, отметив, что Путин уже угрожал за такие снятия ограничений. Подобным образом отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, сославшаяся на заявления российского диктатора.