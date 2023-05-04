Рейтинг самых слабых армий Европы: Украина в разы сильнее

В Европе в список сильнейших армий входят британские, французские, итальянские, украинские и польские войска, однако немногие знают о самых слабых армиях континента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Европейские военные. Фото из открытых источников

Исследователи Global Firepower проанализировали 37 европейских стран по 60 разным параметрам, в том числе численность военных сил, количество танков, истребителей, логистика, боеприпасы и дополнительные ресурсы. Например, Украина занимает 4 позицию в Европе, имеет 69 самолетов, 1890 танков, а активные военные формирования состоит из 200 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Молдова

Согласно анализу Global Firepower, самой слабой армией Европы является молдавская. Вооруженные силы Молдовы не имеют танков, истребителей, артиллерии, однако есть два вертолета. Активная численность молдавской армии в 1999 году составила 10 тыс. человек, однако со временем она сократилась до 6 тыс. человек.

Исландия

У Исландии нет регулярных войск, поэтому эту функцию выполняет береговая охрана. Несмотря на это, страна является членом НАТО и может участвовать в совместных военных учениях. Исландия, как и Молдова не имеет танков, истребителей и большого количества другого вооружения, обычно присутствующего в армиях мира. Однако уникальное размещение и отсутствие зависимости от газа, нефти и других ресурсов ставят страну выше Молдовы.

Косово

На третьем месте в рейтинге самых слабых армий мира оказалось Косово. В стране отсутствуют танки, самолеты. Однако в противовес Исландии и Молдове балканская страна имеет более трех тысяч бронетранспортеров.

Согласно этому рейтингу 10 самых слабых армий Европы выглядит так:

Молдова

Исландия

Косово

Босния и Герцоговина

Черногория

Люксембург

Северная Македония

Эстония

Латвия

Литва

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина поднялась на 27 позиций в новом рейтинге свободы печати.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира по количеству танков.