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Рейтинг самых слабых армий Европы: Украина в разы сильнее

В список самых слабых армий Европы попали Молдова, Исландия и Косово.

сегодня, 19:55
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Автор:

Slava Kot

В Европе в список сильнейших армий входят британские, французские, итальянские, украинские и польские войска, однако немногие знают о самых слабых армиях континента. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.

Рейтинг самых слабых армий Европы: Украина в разы сильнее

Европейские военные. Фото из открытых источников

Исследователи Global Firepower проанализировали 37 европейских стран по 60 разным параметрам, в том числе численность военных сил, количество танков, истребителей, логистика, боеприпасы и дополнительные ресурсы. Например, Украина занимает 4 позицию в Европе, имеет 69 самолетов, 1890 танков, а активные военные формирования состоит из 200 тыс. человек.


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Молдова

Согласно анализу Global Firepower, самой слабой армией Европы является молдавская. Вооруженные силы Молдовы не имеют танков, истребителей, артиллерии, однако есть два вертолета. Активная численность молдавской армии в 1999 году составила 10 тыс. человек, однако со временем она сократилась до 6 тыс. человек.

Исландия

У Исландии нет регулярных войск, поэтому эту функцию выполняет береговая охрана. Несмотря на это, страна является членом НАТО и может участвовать в совместных военных учениях. Исландия, как и Молдова не имеет танков, истребителей и большого количества другого вооружения, обычно присутствующего в армиях мира. Однако уникальное размещение и отсутствие зависимости от газа, нефти и других ресурсов ставят страну выше Молдовы.

Косово

На третьем месте в рейтинге самых слабых армий мира оказалось Косово. В стране отсутствуют танки, самолеты. Однако в противовес Исландии и Молдове балканская страна имеет более трех тысяч бронетранспортеров.

Согласно этому рейтингу 10 самых слабых армий Европы выглядит так:

  • Молдова
  • Исландия
  • Косово
  • Босния и Герцоговина
  • Черногория
  • Люксембург
  • Северная Македония
  • Эстония
  • Латвия
  • Литва

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина поднялась на 27 позиций в новом рейтинге свободы печати.

Также "Комментарии" писали о рейтинге армий мира по количеству танков.



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Источник: https://www.globalfirepower.com/countries-listing-europe.php
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