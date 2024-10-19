РФ должна проиграть: чего Запад не понимает о войне в Украине

Главная проблема западных союзников Украины состоит в том, что они не понимают, какими должны быть геополитические параметры поражения России, заявил политолог Тарас Жовтенко.

Запад не определился с форматом поражения РФ. Фото из открытых источников

"Партнеры говорят, что Украина должна выиграть, а Россия – проиграть. Спрашивается: а как должно выглядеть поражение РФ? Это должен быть разгром русской армии на территории Украины? Это должен быть демонтаж российской военной инфраструктуры на европейской части территории РФ, чтобы она в ближайшем будущем не смогла снова прибегнуть к агрессии? Может ли это быть демонтаж всего российского военного потенциала, включая ядерный потенциал? Или смена политического режима в кремле? Все эти вопросы открыты для Запада. Они заканчиваются тремя точками для лидеров европейских стран", — заявил Тарас Жовтенко.

Более того, отметил политолог, на Западе нет единства в ответе на вопрос, каким должно быть поражение Россия.

"Отсюда политическое урегулирование и завершение войны в Украине в Берлине понимают по-другому, в Лондоне – по-другому, в Вашингтоне – по-третьему. Все соглашаются, что Украина не должна проиграть, а война должна быть завершена дипломатическим путем. Это такая общая формула "за все хорошее — против всего плохого". В то же время конкретные очертания поражения России в войне никому неясны. Следствием этого является отсутствие системности в вопросах, какую помощь от кого и в каких объемах должна получать Украина. Союзники понимают, что с военной точки зрения нужно помогать Киеву. Но политическая импликация военной помощи воспринимается по-разному. Кто-то говорит, что Украине нужно предоставить разрешение бить вглубь России. А кто-то говорит, что разрешение не нужно давать, потому что может начаться третья мировая война. Отсутствие единства только продолжает войну", – отметил он.