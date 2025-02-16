РФ готовит нападение на Европу: каким странам пора готовиться к войне

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности масштабного вторжения РФ в страны НАТО летом этого года.

РФ может напасть на Европу. Фото из открытых источников

Украинский президент сослался на разведывательные данные о военных учениях армии РФ в Беларуси.

"Зная, что ему не удалось оккупировать нас, мы не знаем, куда он уйдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва. Мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, если США выйдут из НАТО это будет уничтожением Альянса. Он считает, что без поддержки со стороны США Россия начнет захватывать части Европы, поскольку у европейских членов НАТО нет военной силы, чтобы защитить.

"Россияне начнут с маленьких стран, бывших в СССР", — сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что не может предположить, какую часть Европы будет пытаться оккупировать Владимир Путин, однако российское вторжение всегда будет угрожать европейскому континенту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.