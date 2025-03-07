РФ нова нападет на Украину: социологи выяснили, готовы ли европейцы помогать больше Киеву

Подавляющее большинство в пяти западноевропейских странах считает президента США Дональда Трампа угрозой для мира и безопасности в Европе. Также европейцы убеждены, что Россия непременно нарушит мирное соглашение и снова нападет на Украину. Как пишет The Guardian, об этом свидетельствует социологический опрос YouGov, проведенный во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Так, в Британии считают Трампа угрозой 78% опрошенных, в Германии — 74%, в Испании — 75%, во Франции — 69%, в Италии — 58%.

Опрос также показал, что большинство европейцев хотят, чтобы Украина выиграла войну. В Великобритании 67% разделяют такие настроения и говорят, что их это очень волнует. За ними следуют Испания (57%), Германия (52%), Франция (50%) и Италия (34%). Только 2-7% хотят победы России.

Но вместе с тем лишь меньшинство европейцев верят в способность Европы поддержать Украину на фоне остановки американской помощи. Кроме того, лишь меньшинство в каждой из этих стран считает, что их собственная страна должна усилить оказание помощи Украине. Таких энтузиастов от 9% в Италии до 24% в Великобритании.

Большинство британцев (65%) и испанцев (55%) считают, что Россия, вероятно, нападет на Украину в течение 10 лет после любого мирного соглашения, как и 49% респондентов во Франции и 48% в Германии. Итальянцы разделились: 35% считали вероятной новую войну, а 37% — нет.

Идею размещения европейских миротворцев в Украине поддержали около 52% британцев (27% выступают против), 49% французов (29% против), 53% испанцев, 36% немцев (45% против) и 37% итальянцев (47% против).

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