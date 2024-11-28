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РФ уже воюет с Европой: в Британии сделали сенсационное заявление

Россия и Европа уже находятся в состоянии войны

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав.

РФ уже воюет с Европой: в Британии сделали сенсационное заявление

Отношения РФ и Европы ухудшаются. Фото из открытых источников

Бывший глава британской разведки не согласился с оценкой польского премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что Европа и Россия находятся в предвоенном состоянии.

"Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с Европой. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Думаю, что он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные шаги россиян в разных европейских странах", — сказал Ричард Дирлав.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские банки готовятся к дальнейшему усилению денежной политики Центробанка РФ из-за всплеска инфляции на фоне триллионных военных расходов и девальвации рубля. Отмечается, что настроения русских банков заметно поменялись за последний месяц. В конце октября котировки денежного рынка закладывали текущий уровень ставки (21%) как предельный. Теперь, согласно котировкам, банки ждут еще два повышения и ставку на уровне 23% в конце 2025 года.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако не имеют успеха, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отражают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и пленив группу россиян.



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Источник: https://news.sky.com/story/politics-latest-labour-assisted-dying-vote-election-petition-budget-keir-starmer-conservative-kemi-badenoch-12593360
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