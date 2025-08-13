Россия может понести самое страшное наказание за войну в Украине: важные детали

Россия уже четвёртый год ведет полномасштабную войну против Украины. США пытаются урегулировать конфликт дипломатично, а Европа заморозила более 260 млрд евро российских активов – это может стать мощным рычагом давления. По данным The Times, Брюссель использует проценты из этих средств для поддержки Киева, однако президент Зеленский и его сторонники требуют полной конфискации активов, что вызывает дискуссии в Европе и мире.

Фото: из открытых источников

Первоначально активы были в виде суверенных облигаций, но сейчас это преимущественно наличные или ценные бумаги, которые распределены между различными западными юрисдикциями и управляются клиринговыми палатами. Большая часть средств – около 300 млрд евро – находится в Европе: примерно 190 млн евро в бельгийском Euroclear и до 20 млрд евро во французском Clearstream. Эти цифры превышают 70 млрд. евро частных активов, замороженных в санкционной коалиции.

Каждая страна, где хранятся активы РФ, может принять решение об их конфискации и передаче в фонд для Украины. Эти средства можно будет эффективно инвестировать, чтобы поддержать Киев. Бельгия уже взимает 25% налога с доходов от российских активов, направляя доходы в фонд помощи Украине, в том числе было три выплаты по 1,5 млрд евро.

Однако конфискация вызывает юридические и политические сомнения: некоторые страны предпочитают сохранить активы в качестве переговорного козыря, другие опасаются потерять репутацию надежной инвестиционной площадки. Великобритания уже заморозила активы РФ на сумму 25 млрд. фунтов стерлингов и может принять закон об их легализованной конфискации, хотя это может подорвать ее международный авторитет.

Отдельно заморожены тысячи частных активов россиян, среди которых яхты, особняки и авто, но их конфискация усложнена из-за скрытой собственности и юридических препятствий, поскольку требуются доказательства преступной деятельности. Без таких доказательств владельцы могут оспаривать решения в судах, что усложняет процесс.

Как уже писали "Комментарии", встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, запланированная на Аляске, должна стать гораздо более важным событием, чем просто временное прекращение боевых действий между Украиной и Россией. Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.