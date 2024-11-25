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Россия нашла новое место для перевалки нефти: оно вблизи европейской страны

Россия обходит международные санкции в Эгейском море вблизи Греции.

сегодня, 14:33
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Автор:
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Slava Kot

После введения международных санкций, Россия начала активно искать новые маршруты для экспорта своих нефтепродуктов. Одним из ключевых регионов перевалки стал район у греческих островов Лесбос и Хиос в Эгейском море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.

Россия нашла новое место для перевалки нефти: оно вблизи европейской страны

Теневой флот России. Фото: Unsplash

По данным аналитической компании Vortexa, в районе Эгейского моря ежемесячно перегружается около 1 миллиона баррелей дизельного горючего, мазута и других нефтепродуктов. До недавнего времени основной зоной перевалки был Лаконский залив, однако военно-морские учения Греции сменили динамику.

Россия нашла новое место для перевалки нефти: оно вблизи европейской страны - фото 2

У греческих островов в Эгейском море (желтый цвет) растет перевалка российских нефтепродуктов

Операции по перегрузке российских нефтепродуктов нередко проходят с выключенными системами GPS или фальсифицированными данными маяков, что затрудняет отслеживание маршрутов судов. Такая тактика позволяет России скрывать происхождение и обходить международные санкции. Кроме того, эксперты отмечают, что эта практика создает дополнительные риски как для безопасности судоходства, так и для экологии.

После начала греческих учений, которые продлятся до середины марта 2025 года, часть операций по российской нефти была перемещена в порты в Италии, в частности в порт Августа. Однако узкий участок воды в Лаконском заливе остается одним из основных мест перевалки российской нефти, хотя и с меньшими объемами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания предупреждает об опасности из-за теневого флота России в Балтийском море.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин хочет в России создать нефтяную мегакорпорацию.



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Источник: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2024-11-25/how-trump-should-use-nukes-under-water?srnd=phx-markets
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