Российские пропагандисты в Telegram-каналах распространяют информацию, что Латвия собирается закупить 5 тысяч бревен и этими колами для ограждения будет защищать границу с россией. Такие сообщения распространяются с акцентом на то, что эти оборонные действия "бессмысленны и бесполезны", передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Россия насмехается над защитой границы с Латвией

На самом деле правительство Латвии реализует масштабный оборонный проект по укреплению восточной границы. Речь идет не только о "колах", но и о комплексе инженерных конструкций: противотанковых "ежах", бетонных блоках ("зубы дракона"), противотанковых рвах, барьерах и других укреплениях.

Фактчекеры из StopFake исследовали кейс и обнаружили, что закупка 4,8 тыс. колов является лишь малой частью большого пакета мероприятий, на который в 2025 году выделили 45 млн евро.

Кроме того, Национальные вооруженные силы Латвии уже разворачивают десятки тысяч защитных конструкций вдоль границы с Россией и Белоруссией, интегрируя их с природными барьерами – болотами и лесами.

Это часть совместной инициативы "Балтийская линия обороны" Латвии, Литвы и Эстонии, которая согласуется с планами НАТО и направлена на предотвращение потенциальной агрессии России.

"Русские фейкоробы вырвали один элемент из контекста, исказили информацию и высмеяли его, чтобы приуменьшить реальные оборонные усилия стран Балтии и создать картинку "слабой Европы"", – отмечают в Центре.

