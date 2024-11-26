Россия воспользуется слабостью Украины, чтобы через 15 лет напасть на Европу

Чешский глава Службы безопасности и информации Михал Куделка предостерегает союзников Украины от давления, которое может заставить Киев согласиться на уступки для завершения войны. В своем интервью Bloomberg он заявил, что такие решения помогут Кремлю укрепить свои позиции и подготовиться к предстоящим агрессивным действиям в Центральной и Восточной Европе.

Через 10-15 лет после уступок Украине Россия может напасть на Европу

Куделка подчеркнул, что любое "плохое мирное соглашение", которое позволит России сохранить свои завоевания, станет для него символом победы. А это значит, что Москва получит сигнал о том, что ее методы работают, и в дальнейшем лишь усилит свое давление на другие страны.

Куделко считает, что Россия не остановится на конфликте в Украине. После войны Кремль потратит 10-15 лет на восстановление своих сил и подготовку к новым агрессиям.

"Россия потратит, возможно, следующие 10-15 лет на то, чтобы оправиться от огромных человеческих и экономических потерь и подготовиться к следующей цели — Центральной и Восточной Европе", - предостерег он.

По словам главы разведки, вторжение в Украину в 2022 году стало очередным доказательством того, что Россия все еще мыслит имперскими категориями и не считается с жертвами, ни среди своих солдат, ни среди мирного населения.

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