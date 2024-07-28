"Россия выиграет": Орбан сделал новый прогноз о будущем Запада и Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что руководство России "гиперрационально" и предположил, что Украина никогда не сможет реализовать свои надежды на вступление в Европейский союз или НАТО. Орбан заявил, что в ближайшие десятилетия, а возможно, и столетие, Азия станет доминирующим центром мира, назвав Китай, Индию, Пакистан и Индонезию будущими великими державами.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Орбан также отметил, что западные страны подтолкнули Россию к объединению с азиатскими государствами и что Россия проявила экономическую гибкость, адаптируясь к западным санкциям после вторжения в Крым в 2014 году. Он также считает, что позиция России в мировых делах рациональна и предсказуема, в отличие от "слабости" Запада.

Орбан также выразил мнение, что Россия оказала международное влияние из-за своего противодействия ЛГБТК сообществу, что, по его мнению, является сильнейшей международной привлекательностью российской "мягкой силы".

Он уверен, что Украина никогда не станет членом ЕС или НАТО из-за нехватки средств у европейцев. Орбан заявил, что ЕС должен отказаться от своей идентичности как политического проекта и стать экономическим и оборонным проектом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан сделал новые скандальные заявления о войне в Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не сдастся в войне против Украины, поэтому для ее окончания нужно внешнее влияние. Венгерский политик утверждает, что, несмотря на большие потери, ни одна из стран не хочет мириться.

Виктор Орбан выступил перед своими поклонниками в летнем лагере Тушваньош в Румынии. Во время своих заявлений венгерский лидер рассказал, что, несмотря на большие потери на войне, ни Россия, ни Украина не хотят идти на мир, ведь обе страны верят, что могут победить. По словам Орбана, украинцы считают, что способны на самооборону, а россиян спровоцировало НАТО.

