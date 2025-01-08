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Российские корабли в течение двух дней кружатся в Балтийском море: Дания и Швеция начали наблюдение

Среди этих судов есть российский поисковый корабль и буксир, и пока неизвестно, почему они находятся в этой зоне.

8 января 2025, 14:00
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Клименко Елена

Береговая охрана Дании и Швеции сейчас осуществляет отслеживание движения двух российских кораблей, которые уже в течение двух дней совершают маневры в проливе Каттегат, находящемся в Балтийском море. Об этом сообщает шведский телеканал TV4.

Российские корабли в течение двух дней кружатся в Балтийском море: Дания и Швеция начали наблюдение

Фото: из открытых источников

Согласно предоставленным данным, среди этих судов есть российский поисковый корабль и буксир, и пока неизвестно, почему они находятся в этой зоне.

"Мы проинформированы об этих судах и уже известили соответствующие государственные органы и Датскую морскую администрацию", — прокомментировал офицер шведской береговой охраны Клас Ловен.

Шведской береговой охране удалось установить, что эти корабли находятся в водах Дании. Телеканал TV4 отметил, что эти российские суда были замечены на радарах, и их маневры наблюдаются на небольшом участке в Каттегате с вечера 6 января.

В свою очередь представители Дании подтвердили свою осведомленность об этих кораблях. В частности, наблюдение за их действиями ведется из порта Грена.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что корабли планируют заходить в порт Грена, но если такое случится, им, конечно, не будет позволено это сделать", — заявил директор порта Грена Генрик Карстенсен для канала DR.

Вместе с тем он подчеркнул, что это не является чем-то необычным, поскольку российские суда, или любые другие, могут находиться в Каттегате, ожидая, в частности, возобновления контрактов или других операций.

Стоит отметить, что в конце декабря 2023 танкер Eagle S, вероятно, принадлежал российскому неофициальному флоту, повредил важные электрические и телекоммуникационные кабели в Финском заливе, соединяющие Финляндию и Эстонию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что враг вывел на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель. Кроме того, флот РФ присутствует в акватории Средиземного моря, а вот в Азовском море кораблей нет. Следует помнить, что ситуация может измениться всего за несколько часов.



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Источник: https://www.tv4.se/
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