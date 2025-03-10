Российский газ станет ненужным для Венгрии: Будапешт нашел нового поставщика

Венгрия намерена расширить сотрудничество с Румынией в газовой отрасли по диверсификации энергетических поставок. Компании уже обсуждают возможность заключения соглашения о добыче газа из нового месторождения. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

Добыча газа в Черном море. Фото: 24 Канал

Румыния стремится стать нетто-экспортером природного газа, поскольку в скором времени планируется начать добычу на новом морском газовом месторождении. Бурение на месторождении Neptun Deep, расположенное в Черном море и являющееся одним из крупнейших в Европейском Союзе, может стартовать в ближайшие несколько недель. Это месторождение может удвоить румынскую добычу и превратить страну в нетто-экспортера газа.

"Это новое месторождение станет основным источником газа в регионе, что может способствовать диверсификации энергетических ресурсов", — отметил Сийярто после подписания соглашения об энергетическом сотрудничестве с министром энергетики Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужей.

Он также добавил, что компании уже ведут переговоры по коммерческим условиям и выразил надежду на достижение договоренности, которая будет полезна обеим странам.

Министр также сообщил, что в 2022 году газовый интерконнектор между Венгрией и Румынией был использован для обмена 1,8 млрд кубометров газа, при общей мощности интерконнектора в 2,6 млрд кубометров в год.

Хотя около двух третей газовых поставок в Венгрию поступает из России, страна и ее соседи сталкиваются с растущим давлением по диверсификации поставок энергоресурсов, особенно после вторжения России в Украину в 2022 году.

По словам премьер-министра Виктора Орбана, в 2022 году Венгрия импортировала примерно 7,5 млрд кубометров газа через "Турецкий поток" и дополнительные поставки через Румынию, а также имела внутреннюю добычу на уровне 1-1,5 млрд кубометров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает интересам Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических поставок в ЕС.