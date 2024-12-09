Саакашвили отреагировал на елку в Грузии и вспомнил Януковича

Михеил Саакашвили, третий президент Грузии, отреагировал на инициативу запретить ношение масок на митингах в Грузии и установку каркаса новогодней елки на проспекте Руставели.

Елка в Грузии

"И янукович поставил новогоднюю елку, и он принял репрессивные законы, в том числе о запрете ношения масок участниками во время протестов. Россия не помогла даже Асаду, а вы ["Грузинская мечта"] на кого надеетесь?" – написал Саакашвили в Facebook.

Напомним, после попытки городских властей в Тбилиси установить новогоднюю елку рядом со зданием парламента, чтобы помешать митингующим собираться на площади, эта конструкция превратилась в новый символ протестов — так же, как "елка" Януковича на украинской Евромайдане. Как в подтверждение этой преемственности, протестующие украсили ее украинским флагом.

Рядом с флагом Украины протестующие вывесили свой грузинский флаг, а также знамена Евросоюза и США.

Новогоднюю елку по проспекту Руставели начали устанавливать в ночь на воскресенье, когда возле парламента не стояли участники акции протеста. Однако завершить эти работы не удалось.

Участники акции протеста снова собрались и принесли на грузинскую "елку" и начали клеить на нее фото избитых участников акций протеста и журналистов.

Теперь верхняя часть этой конструкции "одета" в искусственные ветви, а на нижней — "украшения" митингующих.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что новогодняя елка обязательно будет приведена в надлежащий вид.

Протесты в столице Грузии продолжаются.