Посол США в Венгрии заявил о "тайных соглашениях" Орбана

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Slava Kot
Посол США Дэвид Прессман завершит свою миссию в Венгрии во второй половине января. Американский дипломат в прощальной речи подверг критике премьер-министра Виктора Орбана и его правительство за отношение к войне России против Украины, а также на коррупцию в стране.
Посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Фото: MTI
Американский дипломат Дэвид Прессман выступил со специальной речью во время приема, организованного по случаю завершения его миссии в Будапеште, где подверг критике Орбана за отступление от демократии. По его словам, пока Киев борется с Путиным, желающим уничтожить демократические ценности в Украине, Орбан их уничтожает в Венгрии.
Посол США объясняет, что, несмотря на выдумки от Орбана, причина коррупции в Венгрии связана не с внешними факторами, а именно в политике и действиях венгерского премьера.
Американский дипломат заявил, что Орбан заключает "тайные соглашения", усиливает отношения с Россией во время войны против Украины и пытается найти друзей среди диктаторских режимов.
Дэвид Прессман был назначен послом США в Венгрии в августе 2022 года. С тех пор он неоднократно высказывал очень критические мнения о правительстве Виктора Орбана и направлении, которое взял Будапешт, особенно в международной политике. Деятельность американского посла венгерские власти оценивают крайне негативно. После победы Дональда Трампа на последних президентских выборах в США некоторые политики из правящей партии Венгрии с удовольствием попросили Прессмана "начать паковать чемоданы".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о дипломатическом скандале между США и Венгрией.
Также "Комментарии" писали, что Орбан получил "пощечину" от США за поддержку России.
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