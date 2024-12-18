Посол США в Венгрии заявил о "тайных соглашениях" Орбана

Посол США Дэвид Прессман завершит свою миссию в Венгрии во второй половине января. Американский дипломат в прощальной речи подверг критике премьер-министра Виктора Орбана и его правительство за отношение к войне России против Украины, а также на коррупцию в стране.

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман. Фото: MTI

Американский дипломат Дэвид Прессман выступил со специальной речью во время приема, организованного по случаю завершения его миссии в Будапеште, где подверг критике Орбана за отступление от демократии. По его словам, пока Киев борется с Путиным, желающим уничтожить демократические ценности в Украине, Орбан их уничтожает в Венгрии.

"Вторжение России к ее демократическому соседу Украины — не единственное поле битвы, где сегодня испытывается демократия. Демократические ценности здесь и во всем мире также подвергаются нападению. Премьер-министр любит думать о "войне" как о происходящем по соседству; но передовая линия демократии тоже здесь, и она отступает. Это чрезвычайная страна, а также страна, где демократия бросает вызов клептократии (власть воров), где верховенство права все больше чувствует себя подчиненным правлению пропаганды", – указывает Прессман.

Посол США объясняет, что, несмотря на выдумки от Орбана, причина коррупции в Венгрии связана не с внешними факторами, а именно в политике и действиях венгерского премьера.

"Причина по которой Венгрия продолжает считаться наиболее коррумпированной страной в Европе и уступает своим коллегам в экономическом плане, мало связана с Брюсселем, Джорджем Соросом или действиями внешних сил. Это связано с государственной коррупцией и нападениями на демократические институты Венгрии", — сказал Прессман.

Американский дипломат заявил, что Орбан заключает "тайные соглашения", усиливает отношения с Россией во время войны против Украины и пытается найти друзей среди диктаторских режимов.

"Мы видим это в углублении отношений Венгрии с Россией, поскольку она продолжает свою жестокую и не провоцированную войну в Украине. Мы видим это в его стремлении заключать тайные соглашения с Пекином, которые обогащают ближайший круг сомнительными выгодами и часто огромными долгосрочными расходами для венгерского. Мы видим это в неоправданных экономических попытках даже для таких стран как Иран, поскольку это разжигает нестабильность и войну на Ближнем Востоке", — добавил Прессман.

Дэвид Прессман был назначен послом США в Венгрии в августе 2022 года. С тех пор он неоднократно высказывал очень критические мнения о правительстве Виктора Орбана и направлении, которое взял Будапешт, особенно в международной политике. Деятельность американского посла венгерские власти оценивают крайне негативно. После победы Дональда Трампа на последних президентских выборах в США некоторые политики из правящей партии Венгрии с удовольствием попросили Прессмана "начать паковать чемоданы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о дипломатическом скандале между США и Венгрией.

Также "Комментарии" писали, что Орбан получил "пощечину" от США за поддержку России.