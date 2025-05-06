Власти Литвы и Латвии отказались предоставить разрешение на пропуск через свое воздушное пространство самолета с сербским президентом Александаром Вучичем, который отправится в Москву.

Вучича не впускают в РФ. Фото из открытых источников

По информации СМИ, Литва якобы запретила пролет самолета с Вучичем в Москву из-за своего воздушного пространства из-за технической и дипломатической деликатности вопроса.

Отмечается, что латвийские власти приняли аналогичное решение из-за политической деликатности целей полета.

Как известно, недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался, что Польша и Литва отказались разрешать пересечение их воздушного пространства для прибытия в Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на Россию в переговорном процессе, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Идея заключалась в том, чтобы начать с Украины и подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий. Соглашение является символом для украинского народа, что США все еще рядом", — заявил Скотт Бессент.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп снова пригрозил аннексировать Гренландию. Он не исключает применения военной силы для присоединения острова к Соединенным Штатам. "Я не исключаю этого. Я не говорю, что сделаю это, но я ничего не исключаю. Нам очень нужна Гренландия. Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться. Мы будем их ценить, и все такое прочее. Но нам это нужно для международной безопасности", — подчеркнул Дональд Трамп.