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Санду готовит силовую операцию в Приднестровье: что известно

Президент Молдовы Санду якобы готова к силовому захвату Молдовской ГРЭС, расположенной в Приднестровье

сегодня, 12:43 comments1206
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Ткачик Олеся

Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что президент Молдовы Майя Санду якобы угрожает Приднестровью, если проблема поставки российского газа в страну не будет решена.

Санду готовит силовую операцию в Приднестровье: что известно

Майя Санду

По информации российских спецслужб, во время совещания по вопросам энергетической безопасности президент резко отреагировала на доклад премьер-министра Дорина Речана. Он сообщил о рисках, с которыми Молдова может столкнуться после 31 декабря 2024, когда закончится соглашение между Россией и Украиной о транзите природного газа.

Во внешней разведке страны-агрессора заявили, что Санду категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и полностью возложила ответственность на Россию.

Согласно информации СВР, Майя Санду, якобы, приказала возбудить уголовные дела против руководства так называемой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за сепаратизм и усилить контроль на границах региона.

В сообщении СВР также указано, что президент Молдовы якобы дала указание подготовить план силового захвата Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и обеспечивающей энергоснабжение правобережной части Молдовы. Кроме того, по данным российского ведомства, Майя Санду требует разработки плана военной операции по установлению контроля над регионом и ликвидации российских "миротворцев".

СВР выражает опасение, что президент Молдовы может начать полномасштабный конфликт в регионе. В ведомстве также предположили, что Евросоюз не возражал бы против новой кризисной точки вблизи России, однако сейчас Европа не готова к вооруженному противостоянию в Приднестровье.

При этом зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Приднестровье, окруженное "враждебной Украиной" и "недружественной Молдовой", должно быть готово к нападению в любой момент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что власти Молдовы, вероятно, подготовили план реинтеграции Приднестровья. Он, в частности, включает в себя вывод российских войск по требованию Тирасполя.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/2024/12/23/20285342.shtml?updated
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