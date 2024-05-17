logo

BTC/USD

66858.34

ETH/USD

3088.96

LTC/USD

83.88

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Санду объяснила, почему не посещает Приднестровье
commentss НОВОСТИ Все новости

Санду объяснила, почему не посещает Приднестровье

Президент Молдовы боится дестабилизации в регионе

17 мая 2024, 23:49
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что воздерживается от поездок в Приднестровье, которое считает себя независимым государством, чтобы поддерживать стабильность с обеих сторон Днестра.

Санду объяснила, почему не посещает Приднестровье

Санду - самый проевропейский лидер Молдовы. Фото из открытых источников

"Власть в Кишиневе хочет поддерживать стабильность, особенно в условиях войны в Украине. И это не тот случай, чтобы дестабилизировать ситуацию. Я уверена, что с другой стороны Днестра будут действия, которые перерастут в дестабилизационные действия, если я приеду", – подчеркнула Майя Санду.

Президент Молдовы также отметила, что режим в Тирасполе создал искусственные препятствия для ее въезда в сепаратистский регион.

По словам Майи Санду, если она не может встретиться с жителями левого берега Днестра, то у нее нет другого смысла туда ехать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RAiMCHhJyAg
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости