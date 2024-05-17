Президент Молдовы Мая Санду заявила, что воздерживается от поездок в Приднестровье, которое считает себя независимым государством, чтобы поддерживать стабильность с обеих сторон Днестра.

Санду - самый проевропейский лидер Молдовы. Фото из открытых источников

"Власть в Кишиневе хочет поддерживать стабильность, особенно в условиях войны в Украине. И это не тот случай, чтобы дестабилизировать ситуацию. Я уверена, что с другой стороны Днестра будут действия, которые перерастут в дестабилизационные действия, если я приеду", – подчеркнула Майя Санду.

Президент Молдовы также отметила, что режим в Тирасполе создал искусственные препятствия для ее въезда в сепаратистский регион.

По словам Майи Санду, если она не может встретиться с жителями левого берега Днестра, то у нее нет другого смысла туда ехать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики достигли локальных успехов в Харьковской области, рассказал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. В то же время, по словам Кристофера Каволи, у россиян нет сил, которые позволили бы им совершить стратегический прорыв. Генерал выразил уверенность, что ВСУ удержит оборону на фронте.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ и Китай пытаются представить встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина как мирную инициативу, однако на самом деле они готовятся к противостоянию с Западом, пишет издание The Telegraph. Издание отмечает, что в комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине, но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало ясно, что там не все о мире.