Приехали посмотреть жители из соседних стран: самолет "Мрия" поразил жителей Дании (ВИДЕО)



















На территории Дании, в городе Биллунд сделал остановку самый большой в мире самолет Антонов Ан-225 "Мрия". Жители этой страны из разных городов прибыли в аэропорт, чтобы увидеть его. Об этом информирует медиа Kristeligt Dagblad

Украинский самолет "Мрия" (фото из открытых источников)

В репортаже представители этого СМИ отметили технические характеристики крупнейшего самолета. В частности его размеры и возможности украинского воздушного лайнера.

По обнародованной здесь информации, традиционный пассажирский лайнер, к примеру, из класса Боингов, у него размах крыла меньше половины, это 35,8 метра. И еще 37,5 метров в длину. Его взлетная масса – 640 тонн. В мире есть один такой самолет, поэтому этот день особенный для нашего аэродрома и для всех граждан страны, которые интересуются полетами.

Воздушный гигант из Украины третий раз посетил Данию, но впервые совершил посадку на аэродроме этого города.

Жители города специально прибыли сюда, чтобы увидеть огромную "Мрию" из Украины.

Как отметил Медс Бисп Агерснап, менеджер по связям с общественностью, в аэропорту города Биллунд в пятницу вечером присутствовало от 1000 до 2000 жителей. Все прибыли смотреть, как совершает посадку гигантский грузовой лайнер.

По словам работника этого аэропорта, прибытие крупнейшего в мире самолета из Украины стало событием для их страны, но жители, живущие в соседних странах, это — Финляндия, Норвегия, Швецыя, Германия и Англия, также приехали в город, чтобы увидеть этот огромный воздушный лайнер.

"Мрия" вернулась в Украину, покинув Данию вчера, после 14:00.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинский гигант "Мрия" "съел" самолет компании DHL.

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