logo

BTC/USD

100024.13

ETH/USD

3889.72

LTC/USD

120.14

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Шесть ключевых стран Европы пообещали увеличить помощь Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Шесть ключевых стран Европы пообещали увеличить помощь Украине

Лидеры ЕС и Великобритания сделали совместное заявление о поддержке Украины

сегодня, 23:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Великобритания, Италия, Испания, Германия, Польша и Франция пообещали при поддержке Европейского Союза увеличить помощь Украине.

Шесть ключевых стран Европы пообещали увеличить помощь Украине

Европа обещает увеличить помощь Украине. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление главы МИД этих стран было сделано после встречи в Берлине с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Главы МИД ключевых стран Европы пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине.

Европейские чиновники подчеркнули, что "цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и крепкой безопасности для Европы нераздельны", а потому "Украина должна победить".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности, членству в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", – говорится в заявлении глав МИД.

Кроме того, дипломаты лидеров Европы пообещали в дальнейшем сдерживать наращивание военного потенциала РФ и усиливать давление на источники доходов Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодняшний день среди стран Европейского Союза нет консенсуса относительно введения войск в Украину. Возможно, идея будет реализовываться через создание коалиции. "Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", — сообщил источник Reuters. Первым этот вопрос поднял президент Франции Макрон, но это вызвало только дискуссии среди союзников Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-uhvalennya-berlinskoyi-deklaraciyi-ministriv-zakordonnih-sprav-semi-yevropejskih-krayin-ta-yes
Теги:

Новости

Все новости