Шесть ключевых стран Европы пообещали увеличить помощь Украине

Великобритания, Италия, Испания, Германия, Польша и Франция пообещали при поддержке Европейского Союза увеличить помощь Украине.

Европа обещает увеличить помощь Украине. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление главы МИД этих стран было сделано после встречи в Берлине с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Главы МИД ключевых стран Европы пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине.

Европейские чиновники подчеркнули, что "цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и крепкой безопасности для Европы нераздельны", а потому "Украина должна победить".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности, членству в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", – говорится в заявлении глав МИД.

Кроме того, дипломаты лидеров Европы пообещали в дальнейшем сдерживать наращивание военного потенциала РФ и усиливать давление на источники доходов Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодняшний день среди стран Европейского Союза нет консенсуса относительно введения войск в Украину. Возможно, идея будет реализовываться через создание коалиции. "Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", — сообщил источник Reuters. Первым этот вопрос поднял президент Франции Макрон, но это вызвало только дискуссии среди союзников Украины.