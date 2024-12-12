Шесть ключевых стран Европы пообещали увеличить помощь Украине

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Марьян Ощановский
Великобритания, Италия, Испания, Германия, Польша и Франция пообещали при поддержке Европейского Союза увеличить помощь Украине.
Европа обещает увеличить помощь Украине. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление главы МИД этих стран было сделано после встречи в Берлине с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Главы МИД ключевых стран Европы пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Украине.
Европейские чиновники подчеркнули, что "цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и крепкой безопасности для Европы нераздельны", а потому "Украина должна победить".
Кроме того, дипломаты лидеров Европы пообещали в дальнейшем сдерживать наращивание военного потенциала РФ и усиливать давление на источники доходов Москвы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на сегодняшний день среди стран Европейского Союза нет консенсуса относительно введения войск в Украину. Возможно, идея будет реализовываться через создание коалиции. "Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из 5-8 европейских стран, которые не зависят от НАТО, а зависят от двустороннего соглашения с Украиной и очень решительно настроены действовать", — сообщил источник Reuters. Первым этот вопрос поднял президент Франции Макрон, но это вызвало только дискуссии среди союзников Украины.
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