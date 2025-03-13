Швеция готовит новый пакет военной помощи Украине: что известно

Швеция готова расширить военную поддержку и усилить сотрудничество в оборонной сфере. В ходе переговоров в Киеве украинские и шведские чиновники обсудили модернизацию вооружения, укрепление ПВО и улучшение средств связи для ВСУ. Швеция также заинтересована в получении обратной связи по эффективности уже предоставленного вооружения. Кроме того, стороны рассмотрели возможность расширения двустороннего меморандума о военном сотрудничестве.

Фото из открытых источников

Переговоры состоялись между заместителями министра обороны Украины Анатолием Клочко и Валерием Чуркин и представителями Швеции во главе с генеральным директором Администрации материально-технического обеспечения оборонного сектора Швеции (FMV) генерал-лейтенантом Карлом Гораном Мортенссоном.

Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов по снабжению вооружением, в том числе с другими европейскими странами. Карл Горан Мортенссон отметил важность получения обратной связи относительно эффективности шведского оружия, а также необходимость определить ключевые потребности Украины для будущих поставок.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко поблагодарил Швецию за поддержку и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества:

Приоритетными направлениями стали модернизация военной авиации, усиление противовоздушной обороны и улучшение средств связи на фронте.

Шведская сторона предложила расширить меморандум о сотрудничестве, что откроет новые возможности для взаимодействия между Украиной и Швецией не только на государственном уровне, но и среди частных оборонных компаний.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министр обороны Антти Хяккянен объявил о предоставлении очередного, уже 28-го пакета военной помощи на сумму около 200 миллионов евро. Главный акцент сделан на артиллерийских боеприпасах, играющих ключевую роль в поле боя. Детали поставок остаются засекреченными, однако известно, что Хельсинки имеет четкую стратегию поддержки Киева.