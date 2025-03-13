logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Швеция готовит новый пакет военной помощи Украине: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Швеция готовит новый пакет военной помощи Украине: что известно

Между Швецией и Украиной прошли переговоры в Киеве

13 марта 2025, 20:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Швеция готова расширить военную поддержку и усилить сотрудничество в оборонной сфере. В ходе переговоров в Киеве украинские и шведские чиновники обсудили модернизацию вооружения, укрепление ПВО и улучшение средств связи для ВСУ. Швеция также заинтересована в получении обратной связи по эффективности уже предоставленного вооружения. Кроме того, стороны рассмотрели возможность расширения двустороннего меморандума о военном сотрудничестве.

Швеция готовит новый пакет военной помощи Украине: что известно

Фото из открытых источников

Переговоры состоялись между заместителями министра обороны Украины Анатолием Клочко и Валерием Чуркин и представителями Швеции во главе с генеральным директором Администрации материально-технического обеспечения оборонного сектора Швеции (FMV) генерал-лейтенантом Карлом Гораном Мортенссоном.

Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов по снабжению вооружением, в том числе с другими европейскими странами. Карл Горан Мортенссон отметил важность получения обратной связи относительно эффективности шведского оружия, а также необходимость определить ключевые потребности Украины для будущих поставок.

Заместитель министра обороны Украины Анатолий Клочко поблагодарил Швецию за поддержку и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества:

  • Приоритетными направлениями стали модернизация военной авиации, усиление противовоздушной обороны и улучшение средств связи на фронте.

  • Шведская сторона предложила расширить меморандум о сотрудничестве, что откроет новые возможности для взаимодействия между Украиной и Швецией не только на государственном уровне, но и среди частных оборонных компаний.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Министр обороны Антти Хяккянен объявил о предоставлении очередного, уже 28-го пакета военной помощи на сумму около 200 миллионов евро. Главный акцент сделан на артиллерийских боеприпасах, играющих ключевую роль в поле боя. Детали поставок остаются засекреченными, однако известно, что Хельсинки имеет четкую стратегию поддержки Киева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mod.gov.ua/news/shvecziya-gotova-posiliti-vijskovu-dopomogu-ukrayini-peregovori-u-minoboroni
Теги:

Новости

Все новости