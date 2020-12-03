Швеция призвала ОБСЕ не забывать о войне на Донбассе

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде во время 27-й Министерской совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, заявила, что российско-украинский вооруженный конфликт не прекратится в ближайшее время, причем это касается как Донбасса, так и Крыма.
"Из всех вызовов, которые стоят перед нами, неурегулированные конфликты являются наиболее серьезными. Режим прекращения огня на Востоке Украины, конечно, приветствуется, но он все же остается хрупким. Конфликт в и вокруг Украины — до сих пор далек от своего завершения. И это касается Востока Украина и Крымского полуострова ", — заявила глава МИД Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году.
Во время своего выступления Линде также обратила внимание на конфликт в Нагорном Карабахе, заявив, что трагическая гибель людей "показывает, что любые неурегулированные конфликты сопровождают рисками".
По словам министра, когда Швеция начнет председательство в ОБСЕ в 2021 году, то главный приоритет будет предоставляться тому, чтобы "выполнить основные функции ОБСЕ" и "отстаивать европейский порядок, основанный на безопасности".
Как сообщало издание "Комментарии", США на виртуальном заседании министров ОБСЕ поднимут тему войны на Донбасса
. Заместитель государственного секретаря США Стивен Бигун завтра во время виртуальной встречи Совета министров ОБСЕ планирует поднять вопросы военных действий на востоке Украины, которые, несмотря на договоренности о тишине, нарушаются со стороны российских боевиков. Об этом сообщили в Государственном департаменте США.
Анн Линде призвала не забывать о Донбассе
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OBZ
сегодня, 18:58
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Жириновский выбрал области Украины, которые хочет присоединить Россия Жириновский назвал области Украины, которые войдут в состав России: «Остальные пусть идут в ЕС и НАТО»..........UBLIUDOK RASHUSTKII SHURINOVSKII===ETO =LDPR= '''''''''''''''''''''''''''''LIBERAL''NUI DEBIL''NUI PRIDUROK ROSSII'''''''''''''''''...............=EDINAIA ROSSIIA= =LDPR= =KPRF= ===ETO FASHUSTKIE PRESTUPNIKI===ETO BEDA I GORE PROGRESSIVNOGO CHELOVECHESTVA........ROSSIIU 2000=2020 NUSHNO SPASAT'' KAK I GERMANIIU 1933=1945 GODOV..........NO PUTIN I PUTINISTU SPOSOBNU UDERSHAT'' RASHUSTKII NATSUZM DO 2050 GODA===STRASHNUI NEDOCHELOVEK===ABSOLIUTNUI NELIUD'' PRISHEL K VLASTI V ROSSII===VLADIMIR PUTIN.......=========ROSSIIANE===VASHA POLIT=SFERA PORASHENA TOTAL''NO FEKAL''NOI POLIT=GRIAZ''IU......VU NESCHASTNUI NAROD ROSSIIANE PORASHENNUI PUTINIZMOM===VU RABU NASLEDIIA USSR PORODIVSHEGO ADSKUIU SATANINSKUIU PUTINISTICHESKUIU MERZOST''.......VOT TAKOE DER''MO PORODIL SOVETSKII SOIUZ===SKVERNU==PUTINA ZIUGANOVA SHURINOVSKOGO A NICHEGO DRUGOGO I NE SLEDOVALO OSHUDAT'' I POSMOTRITE NA LUKASHENKO===VOT KOGO PORODIL USSR.......UKRAINSKII NAROD CHUDOM IZBAVILSIA OT IANUKOVICHA KOTOROGO PUTIN GOTOVIL V VECHNOGO ROSSIISKOGO GUBERNATORA UKRAINU......NO PUTIN PEREDUMAL===PUTIN RESHUL PRISVOIT'' SEBE UKRAINSKIE ZAKONNUE ZEMLI.......============SLAVIANE===CHEM ETI MERZOSTI===PUTIN ZIUGANOV SHURINOVSKII ZANIMAIUTSIA===PRESTUPNUM TERRITORIAL''NUM OTVLECHENIEM RADI SBERESHENIIA SVOEI UBLIUDOCHNOI VLASTI.......DIKAIA MOSKOVIIA===ETO MRACHNOE MESTO POROSHDAIUSHEE PRAVITELEI NELIUDEI SPOSOBNUX NA CHUDOVISHNUE ZLODEIANIIA........=========140=KA MILIONNOI EDINOII DRUSHNOI SEM''EI OTVERGAITE ROSSIIANE PUTINIZM SHURONIZM ZIUGANIZM===KREMLEVSKII FASHUZM......VU NESCHASTLIVU ROSSIIANE POTOMU CHTO VU SHUVETE V NEDOBROM ZLOM MIRE.......A SCHAST''E===ETO DOBROTA.......SOZDAVAITE DOBRUIU SCHASTLIVUIU ROSSIIU CHTUSHUIU SVETLUIU PAMIAT'' O BORISE NEMTSOVE I UKRAINSKOI NEBESNOI SOTNE===MALEN''KIX ISUSOV POGIBSHUX ZA GUMANISTICHESKII PROGRESS.........
OBZ
сегодня, 18:58
OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////////////// Свершилось: представитель РФ в ООН признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины=.................NA DONBASE VERSHUTSIA UKRAINSKO=PUTINSKAIA VOINNA.........PUTINSKAIA NATSU=SHOVINISTICHESKAIA FASHUSTKAIA KLIKA VOIUET S UKRAINSKIM SVOBODOLIUBIVUM GEROICHESKIM NARODOM USTREMLENNUM K DEMOKRATII I PROTSVETANIIU KAK UKRAINU TAK I VSEGO BRIUSSEL''SKOGO MONOPOLIARNOGO CHELOVECHESTVA.........ROSSIISKOE DEMOKRATICHESKOE BOL''SHUNSTVO NENAVIDIASHEE PUTINSKUIU RASHUSTKUIU DIKTATURU PRIIDIA K VLASTI MGNOVENNO OSTANOVIT VSE BOEVUE DEISTVIIA V SLAVIANSKOM MIRE I ODNOZNACHNO TERRITORIAL''NAIA TSELOSTNOST'' STRAN EXS=USSR BUDET SOBLIUDENA........UKRAINA BUDET VOSTANOVLENA DEMOKRATICHESKIM VSEROSIISKIM BOL''SHUNSTVOM===LIUD''MI BORISA NEMTSOVA===GUMANISTICHESKOGO DEMOKRATICHESKOGO LIDERA NOVOI CHELOVECHNOI ROSSII.........PUTIN===ETO PRESTUPNIK NAVSEGDA VSTAVSHUI V ODIN RIAD SO VSEMI PRAVITELIAMI DEGENERATAMI RAZOBSHAVSHUMI I URODOVAVSHUMI CHELOVECVHESKUIU TSUVILIZARSUIU..........НАТО не собирается вмешиваться в спор между Украиной и Венгрией (видео)......ETO SHOK POLNUI PODOBNOE NATOvskoe ZAIAVLENIE===ETO ZNACHIT ESLI UKRAINA I VENGRIIA NACHNUT VOEVAT'' ZA ZAKARPAT''E TO NATO BUDET =STORONNIM OBESPOKOENNUM NABLIUDATELEM=.........NATO OBIAZAN BUL OSUDIT'' MALEISHUE SEPARATISTKIE PROIAVLENIIA ISTOCHAEMUE VENGERSKIMI FASHUSTKIMI VLASTIAMI......ORBAN===ETO NATSU=SHOVINIST===ETO FASHUST RAZSHUGAIUSHII MESHDUNARODNUIU VRASHDU ISPOLNIAIA ZAKAZ ZAKULISNUX XOZIAEV OBITAIUSHIX V MOSKVE BERLINE PARISHE A INACHE BU NATO NE SDELAL BU STOL'' MARGINAL''NOGO DESTRUKTIVNOGO ZAIAVLENIIA.......NATO I VSE STRANU EVRO=ATLANTIKI===ZAPADNOGO MIRA OBIAZANU OPIRAT''SIA NA BRIUSSEL''SKII ANTIDESTRUKTIVISTKII GUMANISTICHESKII KONSENSUS........=========OBRATITE VNIMANIE UKRAINTSU CHTO TAKOE NATO===ETO PROPAGANDISTKII SHUPEL OBOLVANIVAIUSHII BEDNIAKOV MNOSHESTVA STRAN KOTORUE NIKAK NE STANOVIATSIA DRUZ''IAMI......A VOT BOGACHAM===ROSSIISKIM UKRAINSKIM NEMETSKIM FRANTSUZSKIM BRITANSKIM AMERIKANSKIM NIKAKOI NATO NE NUSHEN POTOMU CHTO ONI VSE=== BRAT''IA SLADKO TORGUIUSHIE MESHDU SOBOI I SKUPAIUSHIE AKTSUI DA VSE CHTO UGODNO SOZDAV ETAKII NADGOSUDARSTVENNUI ELITARNUI OAZISNUI RAISKII EDINUI OLIGARXICHESKII MIROK........VOOBSHE NATOvtsu PUTINA OBOSHAIUT POTOMU CHTO IMENNO ETOT NELIUD'' KREMLEVSKII SOXRANIL SAM SMUSL SUSHESVOVANIIA NATO KAK MINIMUM DO SEREDINU 2050 GODA........=======PREZIDENT ZELENSKII===UDELIAITE BOL''SHE VNIMANIIA EKONOMICHESKOI POLITIKE......NISHETA V UKRAINE STRASHNAIA===PENSIONERU BEDSTVUIUT===XODIAT PLOXO ODETUE NISHIE===ODESHDA =ZATERTAIA=.........TAKOGO USHASA NET NIGDE V EVROSOIUZE......MOLODESH'' UKRAINSKAIA ESHE STARAETSIA VUGLIADET'' =POMODNEI= NO PROSMATRIVAETSIA TOT SHE SAMUI =TREND= NA NISHETU.......=========MU TREEBUEM TOTAL''NUX AUDITOV V UKRAINE BIZNESA I CHINOVNUKOV.......TAKIE BEDNUE ZAMUCHANNUE PENSIONERU A AXMETOV POKUPAET DVORTSU VO FRANTSUI ZA 200=TI MILIONOV EVRO.......=======MU TREBUEM PROVEDENIIA SOTSUAL''NO OB''EDINIAIUSHEI EKONOMICHESKOI POLITIKI........ZARUBESHNUE BIZNES DOXODU DOLSHNU KONTROLIROVAT''SIA UKRAINSKIM OBSHESTVOM POPOLNIAIUSHIM BIUTSHET ZA SCHET NALOGOVUX POSTUPLENII RAZVIVAIUSHIX MALOE SREDNEE I KRUPNOE PROIZVODSTVO.......========MU TREBUEM SMENU VLASTEI V 2021 GODU......======IULIIA TIMOSHENKO===PREZIDENT UKRAINU 2021..........P.S===takova demokratiia prezident zelenskii===oppozitsuia vsegda dolshna trebovat'' vashei smenu....