Глава венгерской дипломатии добавил, что его страна "поддерживает диалог, поскольку только благодаря нему существует шанс на успех миротворческой миссии".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил обеспокоенность из-за заявлений Запада по окончании войны в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию беспокоит сообщение с Запада, где окончание войны должно стать этапом для усиления Украины. По его словам, таким образом Запад хочет "закачать" Украину современным вооружением.

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве отреагировал на возможное окончание войны, которое может быть достигнуто из-за прекращения огня.

Свой тезис Лавров закончил словами, что усиление военной помощи Украине – "не путь к миру".

Также "Комментарии" писали о чем Венгрия пытается договориться с РФ в обход позиции ЕС. Правительство Венгрии и российский "Газпром" ведут переговоры о дополнительных поставках газа в Будапешт в 2025 году. Транзит российского газа через Украину прекратится в конце 2024 года.

Топ-дипломат уточнил, что меморандум включает положения о дополнительных соглашениях к долгосрочным контрактам на предстоящие годы, которые гарантируют ценовую конкурентоспособность.

