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Сийярто поехал в Москву и сделал заявление о войне в Украине

Сиерто объяснил, почему Венгрия не может разорвать отношения с Россией.

сегодня, 20:05
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Автор:
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Лиля Воробьева

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 декабря прибыл в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Сийярто поехал в Москву и сделал заявление о войне в Украине

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

В своем заявлении Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает "на стороне мира". Он повторил свои предварительные заявления о том, что "война в Украине не может быть решена на поле боя, а разрешение конфликта должно быть найдено за столом переговоров". По его мнению, разрыв отношений с Россией лишь усложняет поиск мирного решения.

Глава венгерской дипломатии добавил, что его страна "поддерживает диалог, поскольку только благодаря нему существует шанс на успех миротворческой миссии".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лавров заявил обеспокоенность из-за заявлений Запада по окончании войны в Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию беспокоит сообщение с Запада, где окончание войны должно стать этапом для усиления Украины. По его словам, таким образом Запад хочет "закачать" Украину современным вооружением.

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Москве отреагировал на возможное окончание войны, которое может быть достигнуто из-за прекращения огня.

Свой тезис Лавров закончил словами, что усиление военной помощи Украине – "не путь к миру".

Также "Комментарии" писали о чем Венгрия пытается договориться с РФ в обход позиции ЕС. Правительство Венгрии и российский "Газпром" ведут переговоры о дополнительных поставках газа в Будапешт в 2025 году. Транзит российского газа через Украину прекратится в конце 2024 года.

Топ-дипломат уточнил, что меморандум включает положения о дополнительных соглашениях к долгосрочным контрактам на предстоящие годы, которые гарантируют ценовую конкурентоспособность.



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Источник: https://www.facebook.com/szijjarto.peter.official/posts/pfbid0ds9cdRuC5rY51ejHNmWQ4Pvpz4Dh4NLKqx3rXwZSEEn7UwACEAW5bB9k8rtoPmoyl?locale=hu_HU
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