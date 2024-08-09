СМИ назвали главную проблему, почему Восточная Европу может проиграть в войне с РФ

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Кравцев Сергей
Несмотря на потенциальное вторжение РФ в страны Восточной Европы, армии ряда государств испытывают трудности с привлечением на службу молодых людей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".
Защита Европы. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, западноевропейские страны признали, что столкнулись с нехваткой живой силы, необходимой для отражения любого потенциального нападения РФ. В частности, по данным Reuters, странам НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои планы по защите от агрессора.
Та же Чехия, как и большинство бывших советских стран-сателлитов, которые теперь входят в НАТО, годами не достигала соответствующих показателей набора военнослужащих.
Как отметил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши Кароль Димановский, проблемы связаны с тем, что рынок труда является "очень конкурентным".
В Польше чиновники обещают создать 300-тысячную армию, но критики сомневаются в реальности достижения цели.
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