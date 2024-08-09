СМИ назвали главную проблему, почему Восточная Европу может проиграть в войне с РФ

Несмотря на потенциальное вторжение РФ в страны Восточной Европы, армии ряда государств испытывают трудности с привлечением на службу молодых людей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Euractiv".

Защита Европы. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, западноевропейские страны признали, что столкнулись с нехваткой живой силы, необходимой для отражения любого потенциального нападения РФ. В частности, по данным Reuters, странам НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои планы по защите от агрессора.

Та же Чехия, как и большинство бывших советских стран-сателлитов, которые теперь входят в НАТО, годами не достигала соответствующих показателей набора военнослужащих.

"Это привело к тому, что армейские части были недоукомплектованы и не смогли достичь боеспособности, а вторжение России в Украину стало суровым напоминанием о потенциальной угрозе региону со стороны Москвы", — отмечает Euractiv.

"Чехи не одиноки. Страны по всей Восточной Европе испытывают трудности с набором новых солдат и содержанием опытных в регионе, где Польша, Венгрия, Румыния и Словакия граничат с Украиной", — говорится в публикации.

Как отметил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС Польши Кароль Димановский, проблемы связаны с тем, что рынок труда является "очень конкурентным".

В Польше чиновники обещают создать 300-тысячную армию, но критики сомневаются в реальности достижения цели.

"Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится увеличить расходы на оборону почти до 5% ВВП и недавно запустила кампанию по набору под названием "Каникулы с армией", которая обеспечивает базовую 28-дневную военную подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Но данные Минобороны свидетельствуют: хотя количество призывников выросло, в 2023 году службу оставило рекордное количество профессиональных военных — 9000", — пишут СМИ.

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