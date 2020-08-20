Сможет ли Европа противостоять второй волне пандемии без закрытия границ - мнение экспертов ВОЗ

Вторую волну пандемии COVID-19 европейские страны смогут побороть без вынужденного закрытия границ - эксперты ВОЗ. Об этом сообщает Deutsche Welle .

По словам регионального директора ВОЗ в Европе Ганса Клюґе, Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости введения в Европе повторного закрытия границ из-за увеличения инфицированных COVID-19, ведь с начала эпидемии европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса.

Автор: NEXU Science Communication

"Сейчас мы находимся в гораздо лучшем состоянии для того, чтобы ликвидировать локальные очаги инфекции. Теперь для нас февраль не повторится. Ведь нам известно, как можно бороться с вирусом так, чтобы не наносить вред обществу", - заверил представитель ВОЗ. "Мы способны противодействовать вируса и одновременно поддерживать работу экономики и образовательной системы", - добавил он.

Сегодня, после первой весенней волны в Европе наблюдается стремительный рост числа инфицированных COVID-19. По информации экспертов, в первую неделю августа было зарегистрировано на 40 000 случаев больше, чем в первую неделю июня.

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