Соратники Путина в Европе становятся решительными после заявлений США: что будет с санкциями против России

Венгрия не будет поддерживать расширение санкций Европейского Союза против граждан России и Белоруссии, поскольку, по ее мнению, необходимо "дать время для мирных переговоров между США и Россией". Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, его слова цитирует спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

Сийярто выразил критику в адрес Брюсселя из-за "поспешных решений", которые, по его словам, мешают усилиям, направленным на мирное урегулирование войны в Украине.

"Мы не согласимся на продление санкций в понедельник — у нас есть время до 10 марта", — отметил он. Речь идет о санкциях, срок действия которых истекает 15 марта, а решение по их продлению должно быть принято до 10 марта.

Министр также выразил недовольство тем, что Европейская комиссия не привлекла Венгрию к переговорам о возобновлении транзита украинского газа, пригласив на консультации только Словакию и Украину. "Они уже нарушили одну из четырех гарантий", — подчеркнул Сийярто.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан категоричен в вопросе членства Украины в ЕС . Резкие и категорические заявления президента США Дональда Трампа всколыхнули Европу, одним из острых вопросов для европейцев является помощь Украине, если Америка перестанет оказывать поддержку.

Издание Magyar Nemzet сообщает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании фракции Фидес-KDNP к открытию весеннего парламентского сезона оценил новую международную ситуацию, которая сложилась с приходом к власти Дональда Трампа. Важную часть своей оценки ситуации, по данным издания, премьер-министр посвятил угрозе членства Украины в ЕС. Если это будет реализовано, по его словам, венгерские фермеры лишатся субсидий на площади, а деньги заберут в Украину.