Альянс, формируемый между Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском, может подорвать надежды Украины на продолжение западной поддержки в борьбе с российской агрессией, сообщает The Independent со ссылкой на интервью с венгерским послом в Ватикане Эдуардом. Габсбург-Лотринген.

Война в Украине (фото из открытых источников)

По словам посла, Папа Римский играет ключевую роль в поддержке инициативы, в рамках которой Трамп, возможно, будет стремиться принудить Украину к территориальным уступкам России.

Дипломат отметил, что в первый президентский срок Трампа отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли значительного расцвета, сосредотачиваясь на общих подходах к вопросам глобальной безопасности.

"Учитывая последнее решение американского электората, мы надеемся, что венгерско-американское политическое сотрудничество снова достигнет пика. Наши взгляды на мир, нелегальную миграцию и защиту семей во многом совпадают. Верю, что шансы на восстановление мира в Украине после почти тысячи дней войны сейчас самые высокие", — отметил Габсбург-Лотринген.

В этот альянс, как предполагается, должен присоединиться и недавно побывавший в Венгрии Папа Франциск. Там, по словам Габсбурга-Лотрингена, Понтифик подтвердил свою давнюю симпатию к венгерской культуре. Будапешт ожидает, что Папа поддержит инициативы по прекращению войны, несмотря на сопротивление западных партнеров из НАТО.

"Венгрия уже долгое время выступает за немедленное прекращение боевых действий и мирное урегулирование. Географическая близость к Украине и наличие венгерского меньшинства дают нам особое понимание ситуации. Святейший Отец, всегда бывший сторонником мирной дипломатии, стал нашим единственным союзником в этом вопросе. С избранием Трампа президентом у нас появляется новый партнер, четко заявивший в своей избирательной кампании о желании прекратить войны, включая конфликт в Украине. Это наполняет меня оптимизмом", — подытожил посол Венгрии в Ватикане.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский выставил в льтиматум Венгрии.