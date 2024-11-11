logo

BTC/USD

86492.24

ETH/USD

3255.22

LTC/USD

75.52

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Союз Трампа, Орбана и Папы Римского может принудить Киев к уступкам РФ: что известно о новом плане Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Союз Трампа, Орбана и Папы Римского может принудить Киев к уступкам РФ: что известно о новом плане Венгрии

Позиция Ватикана относительно войны в Украине не всегда однозначна

11 ноября 2024, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Альянс, формируемый между Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Папой Римским Франциском, может подорвать надежды Украины на продолжение западной поддержки в борьбе с российской агрессией, сообщает The Independent со ссылкой на интервью с венгерским послом в Ватикане Эдуардом. Габсбург-Лотринген.

Союз Трампа, Орбана и Папы Римского может принудить Киев к уступкам РФ: что известно о новом плане Венгрии

Война в Украине (фото из открытых источников)

По словам посла, Папа Римский играет ключевую роль в поддержке инициативы, в рамках которой Трамп, возможно, будет стремиться принудить Украину к территориальным уступкам России.

Дипломат отметил, что в первый президентский срок Трампа отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли значительного расцвета, сосредотачиваясь на общих подходах к вопросам глобальной безопасности.

"Учитывая последнее решение американского электората, мы надеемся, что венгерско-американское политическое сотрудничество снова достигнет пика. Наши взгляды на мир, нелегальную миграцию и защиту семей во многом совпадают. Верю, что шансы на восстановление мира в Украине после почти тысячи дней войны сейчас самые высокие", — отметил Габсбург-Лотринген.

В этот альянс, как предполагается, должен присоединиться и недавно побывавший в Венгрии Папа Франциск. Там, по словам Габсбурга-Лотрингена, Понтифик подтвердил свою давнюю симпатию к венгерской культуре. Будапешт ожидает, что Папа поддержит инициативы по прекращению войны, несмотря на сопротивление западных партнеров из НАТО.

"Венгрия уже долгое время выступает за немедленное прекращение боевых действий и мирное урегулирование. Географическая близость к Украине и наличие венгерского меньшинства дают нам особое понимание ситуации. Святейший Отец, всегда бывший сторонником мирной дипломатии, стал нашим единственным союзником в этом вопросе. С избранием Трампа президентом у нас появляется новый партнер, четко заявивший в своей избирательной кампании о желании прекратить войны, включая конфликт в Украине. Это наполняет меня оптимизмом", — подытожил посол Венгрии в Ватикане.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский выставил в льтиматум Венгрии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/trump-ukraine-pope-putin-orban-b2644981.html
Теги:

Новости

Все новости