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Союзник Москвы отказался от российского оружия: названа причина

Сербия объявила о разрыве контрактов на российское оружие

сегодня, 00:12
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Марьян Ощановский

Сербия разорвала ряд контрактов на закупку российского оружия, которое покупала со времен СССР, сообщил начальник генерального штаба республики Милан Мойсилович.

Союзник Москвы отказался от российского оружия: названа причина

Сербия отказалась от оружия РФ. Фото из открытых источников

По его словам, причиной такого решения стали санкции против Москвы.

"Когда речь идет о поставках вооружений из РФ, то сейчас это практически невозможно. Мы пытаемся по дипломатическим каналам найти решение сложившейся ситуации. Мы прекратили ряд контрактов, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется", – заявил Милан Мойсилович.

Он добавил, что сербская армия имеет возможность закупать запчасти для техники советского и российского производства, поскольку они выпускаются во многих странах мира по лицензии, однако новую технику получить из России уже невозможно.

Как известно, в августе прошлого года Сербия решила отказаться от закупки новой партии российских истребителей, которая обсуждалась с 2021 года. Белград приобрел 12 французских Rafale за 2,7 млрд евро, которыми планирует заменить стареющий парк российских МиГ-29.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово и окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов ВСУ, но глобально это уже не влияет на контроль города россиянами, пишет военный паблик Deep State. По информации Deep State, россияне уже опрокидывают часть подразделений на участок фронта возле Мирнограда, где они планируют нарастить количество атак. Паблик отмечает, что контроль над Кураховым дает армии РФ много преимуществ для развития наступательных действий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов встретиться с ним. При этом Трамп сказал, что не намерен встречаться с Путиным до своей инаугурации. "Я не могу вам этого сказать о планах по встрече. Однако я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным делать это до 20 января", — подчеркнул он.



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Источник: https://www.dw.com/ru/serbia/t-18609458
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