Специально для ВСУ: страна Восточной Европы запускает производство снарядов впервые за 35 лет

Украинские военные используют большое количество советских боеприпасов, количество которых постоянно уменьшается. Поэтому союзники Украины ищут возможности, чтобы перекрыть дефицит боеприпасов для ВСУ. Одной из этих стран стала Болгария. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

Боеприпасы для Украины. Фото из открытых источников

Украина каждый день использует около 2-4 тыс. снарядов, в то время как Российская Федерация в некоторые дни могла выпустить около 50 тыс. артиллерийских боеприпасов. Таким образом, для ВСУ требуется больше боеприпасов для изгнания врага. Хотя США и другие союзники предоставляют западную технику, однако основная часть украинской армии использует советское вооружение, которое быстро заканчивается и практически нигде не производится, кроме стран Восточной Европы. Таким образом, партнеры Украины в поисках мест, где можно изготовить 122-мм снаряды.

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Одним из таких мест стал небольшой городок Костенец в Болгарии, где в 1988 году был закрыт завод по производству боеприпасов из-за окончания Холодной войны. Именно на заводе "Терем" конвейеры впервые за 35 лет простоя снова заработают специально для ВСУ.

"Это большое дело для города", — сказала заместитель городского головы Маргарита Минчева.

Таким образом, Болгария помогает Украине, а также создает новые рабочие места. Еще на одном заводе производства боеприпасов вблизи города Сопот также заметили увеличение производства после российского вторжения.

"В городе, пожалуй, нет ни одной семьи, члены которой не работали или не работают на заводе. У нас практически нет безработицы — безработные только те, кто не хочет работать", — говорит мэр Деян Дойнов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Болгария тайно передавала Украине боеприпасы и горючее в начале войны, ведь не правительство страны занимало пророссийскую позицию.

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