Спутниковые снимки это подтверждают: как Европа вовсю готовится к войне

Европейские военные заводы расширяют производство в три раза быстрее, чем это происходило до полномасштабной российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Оружейные заводы в Европе. Фото: из открытых источников

Авторы публикации называют это перевооружением исторического масштаба.

Журналисты пришли к такому выводу, проанализировав более 1000 спутниковых снимков 150 объектов 37 компаний в Европе. Использовались радарные спутники Sentinel-1, которые могут обнаруживать изменения на поверхности даже там, где оптические снимки их не показывают.

Анализ продемонстрировал, что приблизительно трети проверенных объектов имели признаки расширения или строительных работ. Если в мирное время (2020-2021 годы) строительная активность фиксировалась на площади 790 000 кв. м, то в 2024-2025 годах этот показатель вырос до 2,8 млн кв. м.

Ключевым, но не единственным катализатором стала программа ЕС ASAP (Act in Support of Ammunition Production) с бюджетом 500 млн евро, направленная на преодоление узких мест в производстве боеприпасов и ракет. Компании, получившие это финансирование, расширялись значительно быстрее других.

Среди крупнейших проектов – совместный завод немецкого Rheinmetall и венгерской N7 Holding в Варпалоте (Венгрия), который производит 155-мм артиллерийские снаряды. BAE Systems увеличивает мощности производства 155-мм снарядов в 16 раз на своем заводе в Уэльсе. MBDA расширяет немецкий завод для производства ракет Patriot по контракту НАТО на $5,6 млрд.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс сообщил FT, что после полномасштабного вторжения России ежегодные мощности Европы по производству боеприпасов выросли с 300 000 до примерно 2 млн к концу этого года.

