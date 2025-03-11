США больше не союзник: на какой шаг пошла Европа в важном вопросе по Украине

Делегацию США не приглашали на саммит военных представителей в Париже 11 марта, где будут обсуждать создание международных сил обеспечения безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника.

Армия США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американцев на саммит не пригласили, поскольку европейцы хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после возможного прекращения огня.

В саммите примут участие начальники штабов или их представители – из почти всех 32 стран-членов НАТО, кроме США. К встрече не присоединятся делегации Хорватии и Черногории.

Украину на саммите будет представлять военный чиновник, который также является членом Совета безопасности и обороны страны, сообщает АР.

Главной темой саммита будет обсуждение, как именно международные силы безопасности, чье создание предложили Франция и Великобритания, должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление страны-агрессора России после вероятного прекращения боевых действий.

Собеседник АР из французского правительства отметил, что состав сил безопасности может включать тяжелое вооружение и стратегические запасы оружия, которые могут быть быстро переброшены — в течение часов или дней – для поддержки обороны Украины в случае нарушения перемирия со стороны России.

Также запланированы "более точные и конкретные" обсуждения, во время которых участников пригласят выразить готовность и возможности своих военных структур по участию в инициативе. Однако окончательное решение об участии в миссии будут принимать на политическом уровне руководители государств.

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