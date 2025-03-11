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США больше не союзник: на какой шаг пошла Европа в важном вопросе по Украине

АР пишет о том, что Европа не пригласила США на саммит военных по Украине

сегодня, 11:24
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Кравцев Сергей

Делегацию США не приглашали на саммит военных представителей в Париже 11 марта, где будут обсуждать создание международных сил обеспечения безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французского военного чиновника.

США больше не союзник: на какой шаг пошла Европа в важном вопросе по Украине

Армия США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что американцев на саммит не пригласили, поскольку европейцы хотят продемонстрировать, что способны взять на себя ответственность за поддержание мира в Украине после возможного прекращения огня.

В саммите примут участие начальники штабов или их представители – из почти всех 32 стран-членов НАТО, кроме США. К встрече не присоединятся делегации Хорватии и Черногории.

Украину на саммите будет представлять военный чиновник, который также является членом Совета безопасности и обороны страны, сообщает АР.

Главной темой саммита будет обсуждение, как именно международные силы безопасности, чье создание предложили Франция и Великобритания, должны предотвратить повторное крупномасштабное наступление страны-агрессора России после вероятного прекращения боевых действий.

Собеседник АР из французского правительства отметил, что состав сил безопасности может включать тяжелое вооружение и стратегические запасы оружия, которые могут быть быстро переброшены — в течение часов или дней – для поддержки обороны Украины в случае нарушения перемирия со стороны России.

Также запланированы "более точные и конкретные" обсуждения, во время которых участников пригласят выразить готовность и возможности своих военных структур по участию в инициативе. Однако окончательное решение об участии в миссии будут принимать на политическом уровне руководители государств.

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Источник: https://apnews.com/article/france-ukraine-russia-war-military-talks-36677ebd25df12a0941225e4c1d8a3a8
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