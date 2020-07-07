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Стали известно, откуда в Альпах появляется розовый лед

Розовый окрас может окончательно уничтожить ледники в итальянских Альпах

сегодня, 09:17
Автор:

Виолетта Комаровская
Стали известно, откуда в Альпах появляется розовый лед

Фото: Miguel Medina/AFP/Getty Images

Ученые раскрыли секрет необычного природного явления в Альпах в Италии. Лед, который приобрел розовый оттенок, на самом деле атаковали водоросли. Они могут усилить эффект от глобального потепления и окончательно уничтожить ледники, пишет The Guardian.

Под угрозой исчезновения оказался ледник Презена. Именно там ученые начали замечать глыбы льда розового оттенка. После лабораторных тестов удалось выяснить, что на поверхности поселились колонии водорослей Ancylonema nordenskioeldii. И кроме необычного зрелища, приятного в этом явлении мало. Водоросли могут ускорить таяние ледников, которые и так немало страдают от глобального потепления. 

"Появление и размножение подобных микроорганизмов в ледниках - это нормально. Так может быть в летний период. Но столь интенсивное окрашивание в розовый цвет из-за водорослей таит настоящую угрозу для вечной мерзлоты", - говорит представитель Национального исследовательского совета Италии Бьяджо Ди Мауро. 

Чистые ледники способны отражать до 80 процентов солнечного света и отправлять его обратно в атмосферу. Однако водоросли делают поверхность более темной, поэтому вечная мерзлота начинает интенсивно поглощать тепло и, соответственно, таять. Далее замкнутый круг - чем больше тает лед, тем больше водорослей. Чем больше водорослей, тем быстрее тает лед.

Ранее подобного явления в итальянских Альпах не наблюдали. А вот в Гренландии розовые ледники случалось видеть и ранее. Теперь ученые выясняют, как микроорганизмы могли оказаться в горах Италии. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как в Италии пытаются спасти ледники с помощью брезента. 


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