Стало известно, как в Европе будут создавать ядерный щит

Страны Европейского Союза все более активно рассматривают сценарий сокращения или даже полного сворачивания военного присутствия США в регионе. Пока европейские лидеры пытаются определить свои стратегические приоритеты в сфере безопасности, отметил в эфире Freedom эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко.

Ядерное оружие

По его словам, внешняя политика США претерпевает значительные изменения. Дональд Трамп считает, что поддержка союзников финансово невыгодна для Вашингтона. Правда в том, говорит эксперт, что стратегические основы внешней политики США начинают существенно отличаться от действовавших с 1945 года. Если, подчеркивает он, ранее геополитическое могущество Америки основывалось на системе союзников по всему миру, то сейчас Дональд Трамп рассматривает такие отношения как экономически убыточные. Он считает, что США тратят значительные ресурсы на поддержку партнеров, но получают недостаточно выгоды в ответ, добавил Жовтенко.

Именно поэтому Трамп стремится минимизировать обязательства США перед союзниками и создать условия, при которых европейские партнеры сами будут финансировать инициативы безопасности.

По словам эксперта, новая стратегия состоит в том, чтобы страны-партнеры сами оплачивали военное присутствие США и таким образом пополняли американский бюджет. Этот подход вписывается во все последние заявления администрации Трампа, в частности, о войне России против Украины и отношениях с ЕС.

При этом, уверен Жовтенко, европейские государства, осознавая потенциальные риски, ищут пути компенсации возможной потери американской поддержки. В частности, Европа анализирует свои ресурсы и возможности для замещения американского военного потенциала, если его присутствие в регионе уменьшится или полностью исчезнет.

Например, Франция и Великобритания — два ядерных государства Европы — рассматривают возможность компенсации ядерного арсенала США, обеспечивающего сдерживание в рамках НАТО.

"Более того, Германия уже, скажем так, намекнула Франции на то, что немцы были бы не против, если бы французское ядерное оружие было тоже развернуто на территории Германии. И потенциально она могла бы заместить находящееся на территории американское ядерное оружие. Франция ответила положительно", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Германия может задуматься над тем, чтобы стать ядерным государством.



