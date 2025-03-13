Стало известно, сколько государств готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Около 15 стран готовы предоставить гарантии безопасности для Украины, заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

Франция инициирует гарантии безопасности. Фото из открытых источников

"Настоящими гарантиями безопасности будет помощь, которую мы можем предоставить украинской армии. Это сложно. Мы должны думать о безопасности в Черном море и об атомных электростанциях в Украине. Мы должны начать думать о распределении этих обязанностей", – отметил Себастьен Лекорню.

Себастьен Лекорню сообщил, что через 15 дней состоится встреча начальников генеральных штабов Вооруженных сил государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

"Если Россия согласилась на прекращение огня, мы очевидно захотим использовать 30 дней для того, чтобы разработать структуру системы безопасности", — отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.