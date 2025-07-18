Президент Чехии Петр Павел подписал в четверг поправку в Уголовный кодекс. Об этом сообщает Irozhlas со ссылкой на официальный сайт президента.

Страна ЕС частично легализовала каннабис: где теперь можно выращивать и хранить коноплю

Законопроект предоставляет больший приоритет альтернативным наказаниям и частично декриминализирует некоторые действия, такие как неуплата алиментов. Правила выращивания и хранения каннабиса также будут смягчены. Законопроект также вводит четкую криминализацию пропаганды коммунистического движения.

Поправка позволит выращивать до трех растений каннабиса и хранить до 100 граммов каннабиса дома и 25 граммов на улице. Выращивание четырех-пяти растений будет проступком, большего количества растений — тяжким преступлением, как и хранение более 200 граммов каннабиса на дому.

Преступления, связанные с каннабисом, будут иметь отдельный раздел в кодексе, а ставки будут обоснованы для лучшего отражения социального влияния каннабиса. Владение определенным количеством каннабиса для другого лица больше не будет преступлением.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине зарегистрирован первый фармацевтический ингредиент на основе медицинского каннабиса в виде оральных капель от испанской компании Curaleaf. Об этом сообщила Украинская ассоциация медицинского каннабиса, передает информационное агентство "Українські новини".

Так, закон о легализации медицинского каннабиса вступил в силу 16 августа 2024 года, что позволило врачам назначать медикаменты, содержащие каннабис. Испанский производитель Curaleaf вышел на украинский рынок с помощью компании UCCG (Украинская консалтинговая-каннабис группа), успешно сопровождавшей этот процесс. "Мы очень рады, что стали первыми, кто способствовал реализации столь важного этапа для украинской медицины", — сказала основательница UCCG Анна Глущенко.