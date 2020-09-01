Страна Евросоюза на месяц снимает все карантинные ограничения для украинцев

С сегодняшнего дня, 1 сентября, Болгария снимает все карантинные ограничения для украинцев. Чтобы посетить эту страну Евросоюза, не придется делать тест на коронавирус или сидеть по приезду две недели в изоляции. Об этом говорится в сообщении Посольства Украины в Болгарии на Facebook.

Ранее украинские туристы могли попасть на отдых в Болгарию только если имели на руках свежий тест на коронавирус. Конечно же, он должен был быть отрицательным. Накануне, 31 августа, Министерство здравоохранения Болгарии решило свои требования пересмотреть. Украинцам дали целый месяц для отдыха, когда думать о дополнительных документах и тестах не нужно.

Курорты Болгарии. Фото: tpg.ua

"Согласно обновленному решению Минздрава, с 1 сентября и до 30 сентября граждане Украину на территории Болгарии могут въезжать без документов, подтверждающих отрицательный тест на COVID-19. Также больше нет необходимости по приезду проходить 14-дневный карантин", - сказано в сообщении Посольства Украины.

Ранее, напомним, границы для украинцев открыли три страны: Казахстан, Сьерра-Леоне и Судан. Кроме них беспрепятственно посетить можно еще около четырех десятков государств.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что Тунис решил свои курорты для украинцев, наоборот, пока закрыть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!