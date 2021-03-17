Страна-соседка Украины вводит жесткий локдаун

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
В соседней с
Украиной Польше с грядущих выходных вводится локдаун по всей стране. Об этом
говорится в материале RMF FM.
Фото из открытых источников
Так, ограничения,
действовавшие до сих пор в провинциях с наибольшим количеством заболевших, решено
распространить на всю территорию Польши. Локдаун будет введен в субботу, 20
марта, и будет действовать до 9 апреля.
Министр
здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что британский вариант
коронавируса уже является причиной 52 процентов новых больных в Польше. По его
словам, рост чрезвычайно динамичен.
Недзельский
признал, что "больше нет места" для введения местных ограничений, и единственное
решение — ввести ограничения по всей Польше. Министр призвал работодателей, в
том числе все государственные представительные органы, по возможности, перейти
на удаленную работу.
Кроме того, министр
здравоохранения объявил о введении дистанционного обучения для учащихся 1-3
классов по 9 апреля на следующие три недели.
С субботы в
стране не будут работать торговые центры, развлекательные и спортивные заведения, а студенты обязуются учиться дистанционно.
Сегодня
Министерство здравоохранения объявило о 25 052 новых случаях инфицирования и
453 смертях.
Напомним, в Польше произошла
масштабная ДТП, где пострадали
украинцы: названа причина. Всего в автобусе находилось 57 украинцев.
Ранее сообщалось,
как
быстро проявляется COVID-19 после контакта с больным: врач назвал
количество дней.
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