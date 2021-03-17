Страна-соседка Украины вводит жесткий локдаун

В соседней с Украиной Польше с грядущих выходных вводится локдаун по всей стране. Об этом говорится в материале RMF FM.

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Так, ограничения, действовавшие до сих пор в провинциях с наибольшим количеством заболевших, решено распространить на всю территорию Польши. Локдаун будет введен в субботу, 20 марта, и будет действовать до 9 апреля.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски заявил, что британский вариант коронавируса уже является причиной 52 процентов новых больных в Польше. По его словам, рост чрезвычайно динамичен.

Недзельский признал, что "больше нет места" для введения местных ограничений, и единственное решение — ввести ограничения по всей Польше. Министр призвал работодателей, в том числе все государственные представительные органы, по возможности, перейти на удаленную работу.

"Это момент, когда мы должны вернуться к тому режиму работы, который был характерен для ноября или второй половины октября, или вообще для всего периода предыдущей весны", — сказал Недзельский.

Кроме того, министр здравоохранения объявил о введении дистанционного обучения для учащихся 1-3 классов по 9 апреля на следующие три недели.

С субботы в стране не будут работать торговые центры, развлекательные и спортивные заведения, а студенты обязуются учиться дистанционно.

Сегодня Министерство здравоохранения объявило о 25 052 новых случаях инфицирования и 453 смертях.

Напомним, в Польше произошла масштабная ДТП, где пострадали украинцы: названа причина. Всего в автобусе находилось 57 украинцев.

Ранее сообщалось, как быстро проявляется COVID-19 после контакта с больным: врач назвал количество дней.

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