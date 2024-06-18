Страна в ЕС возобновила “золотые визы”: что известно

В июле 2024 года Венгрия анонсировала возобновление своей программы "золотых виз", предлагая иностранным инвесторам уникальную возможность обрести вид на жительство через капиталовложения в экономику страны.

Венгрия возобновляет программу "золотых виз": возможности

Программа "золотых виз" Венгрии не является новинкой. Она уже функционировала в период с 2013 по 2017 год, привлекая инвестиции на сумму более 1,4 миллиарда евро и обеспечив вид на жительство более чем 4700 инвесторам. Однако после непродолжительного прекращения, вызванного недостаточной выгодой для экономики страны, программа снова в действии.

Для участия в программе инвесторы должны вложить средства в один из трех возможных вариантов: покупку недвижимости, инвестиции в образовательные учреждения или приобретение долей в фондах недвижимости. Минимальная сумма инвестиций начинается от 250 000 евро, что, в зависимости от выбранного варианта, может дать различные виды привилегий, включая возможность безвизового путешествия по странам Шенгенской зоны.

Возвращение программы "золотых виз" в Венгрии вызывает неоднозначную реакцию как внутри страны, так и среди международного сообщества. Европейская комиссия выражает обеспокоенность по поводу рисков, связанных с отмыванием денег и другими формами экономической преступности, которые могут сопровождать подобные программы. Также возникают вопросы о доступности жилья для местных жителей и общей доступности услуг для новых резидентов.

Несмотря на определенные риски, "золотые визы" остаются привлекательным инструментом для государств, стремящихся привлечь иностранный капитал.

Напомним, что Венгрия ввела новые правила, которые упрощают процесс получения вида на жительство для украинцев, даже если у них просрочен паспорт.