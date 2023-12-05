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Страны Балтии объявили демарш Польши: что произошло

Латвия, Литва и Эстония осудили действия польских перевозчиков, блокирующих границу с Украиной

сегодня, 21:21
Автор:
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Марьян Ощановский
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Послы балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии – заявили о демарше властям Польши. Таким образом, послы выразили несогласие с действиями польских перевозчиков, которые продолжают блокировать украинскую границу. Соответствующее заявление должностные лица сделали в Варшаве, сообщает портал "Комментарии".

Страны Балтии объявили демарш Польши: что произошло

Страны Балтии выступили против блокады украинской границы. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Бриты Кикас, послы стран Балтии, находясь в Министерстве инфраструктуры Польши, объявили демарш из-за блокады польско-украинской границы, так как действия польских перевозчиков вредят способности Украины противостоять агрессии РФ.


Отмечается, что демарш дипломатов фактически означает обращение правительства одной страны к правительству другой страны, чтобы привлечь внимание к существующей проблеме, требующей решения.

Брита Кикас подчеркнула, что страны Балтии уважают законные права перевозчиков организовывать протесты, однако их действия создают сложные проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики.

Пресс-секретарь МИД Эстонии добавила, что ее страна вместе с партнерами продолжит искать пути решения проблемы блокирования границы Украины после того, как в Польше будет сформировано новое правительство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий фактически поддержал местных перевозчиков, почти месяц блокирующих украинско-польскую границу. А Украина пошла на уступки для частичного разблокирования пограничных КПП. Тем временем беда пришла и со стороны Словакии. Ее перевозчики, как и анонсировали, перекрыли 1 декабря движение грузового транспорта через пункт пропуска "Вишне-Немецкое", смещенный с украинским пунктом пропуска "Ужгород".



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Источник: https://rus.err.ee/1609185491/posly-stran-baltii-vyrazili-polshe-protest-iz-za-blokady-ukrainskoj-granicy
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