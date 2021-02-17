Страшная находка: в Собиборе обнаружили металлические бирки детей, отправленных в лагеря смерти (фото)

Во время археологических раскопок, ученые обнаружили идентификационные бирки из метала, которые принадлежали четырем детям, отправленным в нацистский лагерь смерти Собибор, что на территории Польши. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на The History Blog.

В Собиборе обнаружили металлические бирки детей, отправленных в лагеря смерти - фото The History Blog

Сообщается, что археологи обнаружили четыре медальона с именами, а также личными данными детей от пяти до одиннадцати лет. Согласно надписям на бирке, все они были родом из Амстердама. Источник отмечает, что эта находка является первой подобной за все время раскопок на территории нацистского лагеря смерти.





Убитыми детьми были:

- Энни Каппер ( 09.01. 1931 — 02.04.1943)

- Давид Джуда Ван дер Вельде ( 21.11.1932 — 02.04.1943)

- Дэвид "Дэдди" Джейкоб Зак (23.02.1935 — июнь 1943г.)

- Леа Джудит де ла Пенья (11.05.1937 — июль 1943г.)





Известно, что раскопки на территории лагеря смерти проводила группа археологов во главе с Витеком Мазореком из Польши, Иорамом Хаимом из израильского Управления древностей и Ибара Сахута из Нидерландов. Полученные свидетельства станут основой мемориального музея, который создается на территории бывшего нацистского лагеря.

Собибор — лагерь смерти, который находился на территории Польши с 15 мая 1942 по 15 октября 1943 года. По официальным данным, там были убиты более 250 тысяч евреев.

Ранее "Комментарии" сообщали, что В Риу-Гранди-ду-Сул — самом южном штате Бразилии, археологи обнаружили окаменелости динозавра, который населял планету 230 миллионов лет назад. Ученым даже удалось воссоздать его образ. Археологи нашли левую бедренную кость "монстра", которая по оценке достигает 19 см в длину. А также ученые обнаружили останки других животных, на которых охотился этот вид динозавра.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!